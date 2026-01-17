玖壹壹春風A到賓士出車禍 「大哥1反應」讓他愧疚急尋人

「玖壹壹」春風車禍！對方讓他先走；春風公開車牌急尋：馬上聯繫我。取自IG@911_eo



本土天團玖壹壹成員春風16日發生車禍，他在社群平台坦急尋一名賓士大哥，原來，春風開車行經台74線快速道路，A到前方一輛賓士轎車，對方當下告訴春風「我自己去修一修，你趕快去上班」，也沒報警。春風事後感到超過意不去。

春風的PO文特地曬出對方車牌照喊話：「非常謝謝你！」車牌號碼末四碼為「3512」，希望透過網路力量尋人，「大哥，如果你有看到這個留言請你馬上聯繫我，不管怎樣，我還是要幫你修車。」並在最後再次致謝：「好人一生平安。」

春風表示，剛剛在台74線上面，開車A到一個大哥的賓士，對方因為知道他趕時間去上班，也沒有叫警察，非常好心的跟他講，「我自己去修一修，你趕快去上班。」展現了極大的氣度。

