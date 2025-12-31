玖壹壹熱鬧揭幕台東跨年 現場累積逾10萬人次

（中央社記者王心妤台東31日電）台東跨年活動從今晚6時開始熱鬧，由玖壹壹熱唱「來個蹦蹦」、「鄉下來的」等歌，葛西瓦、葛仲珊、歌王桑布伊接力開唱，現場氣氛相當熱鬧，晚上9時現場累計超過10萬人次。

「東！帶我走 2026台東跨年晚會」今晚在台東海濱公園登場，現場特別設計讓歌手成為限定版組合，像是范曉萱跟持修、葛仲珊跟李英宏、葛西瓦跟玖壹壹、SAYA（張惠春）跟桑布伊跟戴愛玲，除了現場氣氛熱烈，截至晚上9時，線上也有18萬人觀看。

玖壹壹晚上9時打頭陣演唱「打鐵」、「派對俠」、「來個蹦蹦」，並跟葛西瓦演唱「嘎勒阿勒跟跟妳媽媽說」限定合作版。葛西瓦、李英宏與葛仲珊輪番上台演唱「台北直直撞」、「打破他」等經典歌。

張惠春、戴愛玲與桑布伊接力登台，合唱「火」、「悶」、「拒絕再玩」、「冬天裡的一把火」、「太陽一樣」、「你是我的花朵」組曲，台下觀眾也揮舞螢光棒跟著合唱，氣氛相當熱烈。持修則是演唱「根本不是我對手」、「到底你是不是要我啦！」。（編輯：李亨山）1141231