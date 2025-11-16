玖壹壹音樂節怎麼了？「消防局」到場救火 蕭煌奇目中無人遭開單

記者徐珮華／台北報導

「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨（15）日在台中水湳中央公園盛大開跑，「國民天團」玖壹壹成軍16週年，再度號召南北粉絲回娘家，首日湧入超過5萬人、兩日上看10萬觀眾，現場宛如戶外嘉年華，燈光、音浪、吶喊交織成最熱情的台中夜空。除了玖壹壹霸氣開唱外，金曲歌王蕭煌奇也帶來驚喜彩蛋，一現身便讓歡呼聲瞬間炸裂。

蕭煌奇擔任「南北貳路」演出嘉賓。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

蕭煌奇一上台就展現脫口秀潛力，笑稱自己是老司機，為了趕場「南北貳路」一路開快車，快到被警察開紅單，甚至因名字「蕭煌奇」跟「消防局」發音太像，門口警衛還誤以為消防局來支援表演，讓現場粉絲笑到不行。暖心的他更現場開放點歌，本來只限制5首歌，結果被熱情粉絲一喊，他直接加碼演唱，展現超高寵粉度。

廣告 廣告

經典畫面堪稱今晚最感動的一幕，蕭煌奇邀請到與他一樣「目中無人」的重量級前輩李炳輝同台。78歲的李炳輝在全場掌聲中緩緩走上舞台，兩位好友並肩合唱〈輝煌旅行社〉，全場手機燈海瞬間亮起，成為音樂節的歷史畫面之一。蕭煌奇也趁機介紹，李炳輝目前常在淡水碼頭街頭表演，呼籲粉絲有空去支持。

蕭煌奇（右）合體「目中無人」好友李炳輝（左）。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

整場演出中，蕭煌奇帶來多首膾炙人口的歌曲，包括〈好好先生〉、〈阿嬤的話〉、〈逆風飛翔〉與〈你是我的眼〉。而在最後清唱〈末班車〉時，他再次搞笑提醒「清唱最貴喔！而且不加價」，更請粉絲務必把這珍貴片段錄起來，「記得上網P一下，讓大家知道南北貳路音樂節每年都要來！」

更多三立新聞網報導

直擊／丁噹演唱會「絕美空姐」登場…竟是大咖歌后！驚喜拋重磅喜訊

施孝榮髮際線狂退 趙詠華激瘦8公斤！14大咖歌手「齊聚民歌50」開唱

館長被爆找員工睡館嫂！反控他拿性X片勒索 昔護妻PO爆乳照被挖出

館長遭爆「要求特助拍下體照」助興！李怡貞揭刑期 嘆：深深的愛

