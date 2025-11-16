玖壹壹音樂節號召10萬粉絲同歡

「國民天團」玖壹壹迎來成軍16周年，15、16日連續兩天於水湳中央公園舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，估計號召了10萬粉絲同歡，玖壹壹也感性表示：「感謝大家陪我們走了16年。」

首日演出，玖壹壹以迷彩造型帥氣登台，開場就帶來〈打鐵〉、〈派對俠〉、瞬間點燃現場氣氛，健志也趁機向粉絲告白，因為粉絲到來，才那麼熱鬧，希望這場活動可以讓世界都看見。

「草屯囝仔」接著登場，成員阿倉透露自己前一晚才參加台灣極限鐵人競賽，挑戰腳踏車騎乘200多公里，隨後再跑步至合歡山主峰，總里程超過230公里，在80多位參賽者中，名列第19名。令人佩服的是，他僅睡了2小時，就趕去彩排，相當敬業。

此外，蕭煌奇也驚喜登台，他一現身就笑稱自己是老司機，為了趕場演出一路開快車，快到被警察開紅單，甚至因名字「蕭煌奇」跟「消防局」發音太像，門口警衛還誤以為「消防局來支援表演」，讓現場粉絲笑到不行。他邀78歲的李炳輝同台，兩位「目中無人的朋友」並肩合唱〈輝煌旅行社〉，感動全場。