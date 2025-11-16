玖壹壹音樂節開唱！阿倉極限鐵人賽後趕來 睡2小時照樣嗨
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
「國民天團」玖壹壹迎來成軍 16 週年，再度號召南北親友齊聚台中，於11月15日至16日在水湳中央公園舉辦《玖壹壹南北貳路音樂節2025》，號召萬人齊High。昨（15）日首日活動吸引超過5萬人朝聖，預估兩日總觀眾將突破10萬人，現場氣氛宛如大型嘉年華。
本土天團玖壹壹擔任第一夜「南北貳路」音樂節重磅壓軸，3人以迷彩漂撇造型帥氣登台，開場就以〈打鐵〉，〈派對俠〉、〈哥哥帶上我〉、〈來個蹦蹦〉炸翻現場，打造這場名副其實「天下第一派對」！健志對滿場樂迷直呼：「大家好嗎？我們是玖壹壹，有沒有下午就來的、有沒有明天也會來的、白天天氣炎熱，晚上天氣變涼了，所以我們把氣氛炒嗨，讓你們多留一點汗！」
玖壹壹飆唱了近30首歌，健志也對粉絲告白，「因為你們來，才讓禮拜六這個夜晚那麼熱鬧，也希望這場活動可以讓世界都看見！」並一一感謝台前幕後所有工作夥伴、單位，更對團員彼此說出謝意，安可橋段出現了彩蛋影片由廚神阿基師獻出北部客家炒飯，再搭配〈愛的總鋪師〉相當逗趣，最後全場大聲唱和〈明天再擱來〉劃下完美句點，更加碼釋放超狂煙火作為夜晚完美點綴，相約樂迷明晚續唱第二夜。
此外，人氣團體「草屯囝仔」也前來讚聲，與玖壹壹合唱帶來〈少年家〉、〈愛我你會死2018〉，樞育更帶領全場齊喊「南北貳路！進喔！發喔！」炒熱氣氛。草屯囝仔阿倉在音樂節舞台上透露，「在前一天還在橫山與日月潭參加台灣的極限鐵人競賽 。這項挑戰從清晨6點從日月潭出發，腳踏車騎乘200多公里，隨後再跑步至合歡山主峰。總里程超過230幾公里。在80幾位參賽者中，阿倉名列第19名。」而阿倉在賽後，早上立刻趕來現場進行彩排，僅睡了2個小時，但狀態依然不錯，精神非常亢奮。
