玖壹壹《南北貳路》邀羅百吉「帶老婆開趴」 阿基師公然「炒飯」成安可彩蛋

【記者王郁惠／台北報導】「本土天團」玖壹壹迎來成軍16周年，再度號召南北粉絲齊聚台中。昨晚（15日）起在水湳中央公園舉辦《南北貳路音樂節2025》，首日吸引超過5萬人到場。玖壹壹感性表示：「感謝大家陪我們走了16年！」

首場演出由玖壹壹壓軸，三人以迷彩造型帥氣登台，開場連唱《打鐵》、《派對俠》、《哥哥帶上我》、《來個蹦蹦》，瞬間炒熱全場！玖壹壹放話要嗨到讓粉絲爆汗，近30首歌連唱不停，健志向粉絲告白：「因為你們來，才讓禮拜六這個夜晚那麼熱鬧，也希望這場活動可以讓世界都看見！」

當晚嘉賓陣容星光熠熠，除了金曲歌王蕭煌奇攜手李炳輝夢幻合體、人氣女團GENBLUE幻藍小熊也和婁峻碩外，電音教父DJ羅百吉也帶著老婆寶貝登場，《superman》、《那一夜》、《使勁搖》幾乎讓現場變成全台最大夜店，健志感謝羅百吉跨刀助陣，表示：「羅百吉真的是我們從小聽到大的偶像！」

「草屯囝仔」與玖壹壹合唱《少年家》、《愛我你會死2018》，阿倉帶領全場高喊「南北貳路！進喔！發喔！」，氣氛持續升溫。值得一提的是，阿倉前一天才完成橫山至日月潭極限鐵人挑戰，騎行超過200公里再跑步登合歡山主峰，隔天僅睡兩小時就來彩排，仍精神亢奮登台。

在玖壹壹團員尾聲一一感謝幕前幕後工作夥伴時，安可橋段更出現阿基師北部客家炒飯彩蛋，搭配《愛的總鋪師》逗趣演出，最終全場大合唱《明天再擱來》，並以絢麗煙火為夜晚畫下完美句點，《南北貳路音樂節2025》今還有一場。

玖壹壹與草屯囝仔。KKLIVE、混血兒娛樂提供

健志。KKLIVE、混血兒娛樂提供

洋蔥。KKLIVE、混血兒娛樂提供

春風。KKLIVE、混血兒娛樂提供

