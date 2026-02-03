玖壹壹「台味」出招！聯手阿在伯推冷凍新品 3



CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

本土潮流天團玖壹壹跨界再出招，首度進軍冷凍食品市場，攜手擁有數十年製麵工藝的知名品牌「阿在伯」，推出三款話題聯名新品，將最具代表性的「台味」搬進家庭冰箱。聯名系列包含剝皮辣椒豬肉水餃、玉米豬肉水餃與手作蔥抓餅，即日起於全台家樂福正式開賣。

奇巧食品總經理陳瑩昇表示，奇巧食品於去年完成併購龍鳳食品後，持續拓展品牌與產品線，今年特別邀請玖壹壹參與聯名創作，透過音樂與飲食文化的結合，打造兼具創意與實力的冷凍食品新品。三款產品中，最受矚目的剝皮辣椒豬肉水餃，更是由玖壹壹親自參與研發，完整呈現他們心中最道地的台灣味。

剝皮辣椒豬肉水餃選用鮮翠爽口的剝皮辣椒，搭配本土優質豬肉，入口先甘後辣、層次分明，即使不沾醬也能感受到濃郁風味，完美呼應玖壹壹「做自己、夠道地」的台客精神。

玉米豬肉水餃則是阿在伯經典水餃的升級之作，嚴選非基改鮮甜玉米，顆顆飽滿，內餡份量十足、體積大於市售同類產品，每一口都能嚐到多汁肉香與玉米脆甜，成為大小朋友都能接受的餐桌首選。

同步推出的手作蔥抓餅，主打多層次捲製工法，煎至雙面金黃後輕拍即可蓬鬆展開，外酥內軟、蔥香四溢，無論是作為早餐、點心或宵夜，都相當百搭。

為慶祝聯名系列於全台家樂福獨家上架，2月9日起至2月底，凡購買「玖壹壹 × 阿在伯」聯名商品，即可享有限時優惠。玖壹壹成員春風也分享心情表示：「這就是我們心目中的台味，希望把最對味的東西，放進每個家庭的冰箱裡。」

