玖壹壹、徐懷鈺都來了！高雄永慶四品牌尾牙卡司超強 最大獎抽汽車





永慶房產集團加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產於2/3在高雄展覽館盛大舉辦聯合尾牙，席開630桌、招待超過6,000名同仁與眷屬，是南部房仲業最大場的尾牙活動，並邀請玖壹壹、徐懷鈺、陳芳語等天王天后輪番演出，同仁最期待的摸彩最大獎則是豪華汽車，展現強大凝聚力與品牌實力！

高雄尾牙打頭陣 展現房仲龍頭氣勢

「房仲第一品牌」永慶房產集團今年在全台灣共舉辦8場聯合尾牙，首場由高雄區率先引爆。當日現場政要雲集，永慶房產集團董事長孫慶餘也親自南下參與，感謝永慶四品牌夥伴們過去一年在第一線的努力。還有多位立委、公會代表及高雄市政府局處首長也都親臨現場，包括高雄市新聞局長項賓和、青年局長林楷軒、消防局長王志平等人，與永慶集團的夥伴們一起同樂。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，2025年永慶加盟四品牌在高雄市就開了30家店，帶動永慶加盟四品牌高雄店數直逼320店，搶下高雄市15大房仲品牌7成的店數市占率，彰顯出永慶加盟體系的穩定度與市場競爭力，也讓永慶集團更有底氣在全台各地大規模辦尾牙。

永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德指出，即便市場不如前年熱絡，但夥伴們仍秉持誠實理念，展現穩健實力，維持亮眼績效，持續為客戶提供周全的不動產交易服務，為了感謝每一位同仁的努力，今年尾牙的規模完全不縮水，要打造高雄房仲最強尾牙！

高雄永慶加盟四品牌今年砸下2千萬辦尾牙，集團董事長孫慶餘特地南下一起同樂。（永慶房產集團提供）

多組藝人輪番獻唱 上千獎項抽到手軟

今年的尾牙卡司堅強，找來去年獲得金鐘肯定的新生代主持人派翠克、搭配美女前主播朱琦郁擔綱主持。表演陣容方面，則由陳芳語(Kimberley)打頭陣，用極具爆發力的嗓音，為當晚尾牙活動帶來第一波高潮。平民天后徐懷鈺則獻唱＜妙妙妙＞、＜我是女生＞等多首傳唱度極高的經典神曲，引發全場6千多人不分世代的大合唱，讓現場立刻成為超大型KTV；而壓軸演出的台語嘻哈天團玖壹壹，也帶來＜9453＞、＜來個蹦蹦＞等精彩好歌，將沸騰情緒推向最高點。

永慶加盟四品牌高雄區經管會這次砸下2千萬辦尾牙晚會，超大排場傲視同業，最大獎更送出TOYOYA YARiS CROSS轎車一台，其他獎項還包括iPhone 17 Pro、Dyson家電、LG閨蜜機、Switch 2、Marshall音響、iPad、現金紅包等上千個獎項。

台慶不動產高雄區經管會長李信輝說，台慶不動產在高雄總店數超過130店，是在地規模最大的房仲品牌，我們的夥伴值得最好的尾牙！當天還舉辦Gogoro彩蛋摸彩活動，加碼再抽出6台Gogoro電動機車。外燴部分，則由高雄知名的享溫馨集團包辦，由星級主廚領銜，為現場超過6千位同仁、來賓及眷屬打造一場難忘的盛宴。

尾牙最大獎「豪華汽車」由永慶不動產同仁幸運抽中，直說「一定會旺整年！」（永慶房產集團提供）

45%聯賣率 成就加盟店績效快、穩、強

不論環境如何變動，永慶加盟總部都是加盟店最強後盾，持續在科技、行銷、經營管理等各方面給予支持，進而造就2025年永慶加盟四品牌在高雄仍有22間店年度業績突破5千萬元、7間店業績達7千萬元，更有3間店業績達1億元，其中永慶不動產全台業績冠軍店就在高雄，年業績逼近2億元，超狂績效傲視全台。

此外，永慶加盟四品牌夥伴憑藉45%高聯賣率，業績也開出紅盤，2025年有138人業績突破500萬元、61人業績突破700萬元，還有39人年度業績突破1千萬元，在逆境中突破僵局。永慶加盟總部仍將建立「最強創業平台」與「人員最佳發展平台」作為2026年的核心目標，攜手加盟店再創事業高峰。

高雄永慶加盟四品牌尾牙席開630桌，是南部房仲最大場。（永慶房產集團提供）

