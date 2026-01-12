玖壹壹 、怕胖團翻玩〈浪人情歌〉 「滾石撞樂隊2」首度雙團合作

cnews124260112a06

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

推出企劃誕生以來首支「兩團聯手」的改編單曲。由滾石唱片推動的翻唱企劃「滾石撞樂隊2」，由台式嘻哈天團「玖壹壹」攜手熱血流行龐克樂團「怕胖團」，共同翻玩搖滾天王伍佰 & China Blue的神曲〈浪人情歌〉。兩組音樂風格鮮明的團體難得跨界合體，碰撞出最具台味、也最洗腦的電音饒舌版〈浪人情歌〉，為《滾石撞樂隊 2》下半場揭開全新篇章。

〈浪人情歌〉發行於1994年，收錄在伍佰 & China Blue的同名專輯《浪人情歌》中，伍佰以孤絕而浪漫的唱腔，唱出男人在情場受挫卻故作瀟灑的心情，盡顯「台式男子漢」的溫柔。面對如此傳奇的金曲，玖壹壹與怕胖團在改編過程中都背負不小壓力。玖壹壹成員洋蔥坦言：「滿怕的，因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱。」成員春風更是伍佰的忠實粉絲，曾多次朝聖演唱會。為了做出新意，洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入玖壹壹標誌性的電子元素與強烈節奏感。

另外，怕胖團也直言：「伍佰老師的〈浪人情歌〉基本上是無敵的國歌了。如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在cover。」因此經過雙方討論後，決定保留伍佰與玖壹壹共有的「台」元素，再加入怕胖團一貫的龐克風格，打造出令人耳目一新的全新改編版本。怕胖團也提到，當初在 Demo 階段加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰老師的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少！」

玖壹壹與怕胖團在此之前經常在商演、音樂節巧遇，但合作錄音卻是頭一遭，從討論到正式發行花了一年多的時間，錄音過程也充滿樂趣。怕胖團大讚玖壹壹春風在錄音時的敬業表現，由於伍佰是春風的偶像，他在配唱時既興奮又緊張，怕胖團笑道：「沒想到他錄音狀況超好，越唱越帶勁，本來想說整首乾脆都給他唱！」透過這次指標性的雙團合作，再度證明了經典作品在不同時代、不同曲風的碰撞下，依然能展現出無窮的生命力。玖壹壹 × 怕胖團〈浪人情歌〉已在各大音樂串流平台正式發行，更多「滾石撞樂隊2」相關消息敬請鎖定滾石撞樂隊的官方社群。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

