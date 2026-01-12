玖壹壹×怕胖團 翻玩浪人情歌

玖壹壹攜手怕胖團，共同翻玩不朽神曲〈浪人情歌〉。

記者戴淑芳∕台北報導

由滾石唱片推動的翻唱企劃「滾石撞樂隊2」，近日拋出震撼彈，由台式嘻哈天團玖壹壹攜手流行龐克樂團怕胖團，共同翻玩不朽神曲〈浪人情歌〉，誕生以來首支「兩團聯手」的改編單曲！

據說當年伍佰在開車途中靈感湧現，僅花極短時間就完成〈浪人情歌〉的詞曲。原本是要寫給歌手高明駿演唱，卻意外遭到退件，伍佰隨後決定收回親自詮釋，結果竟一舉走紅，還一路紅了超過30年，成為華語搖滾的殿堂級情歌經典。

面對如此傳奇的金曲，玖壹壹與怕胖團在改編過程中都背負不小壓力。為了做出新意，玖壹壹成員洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入玖壹壹標誌性的電子元素與強烈節奏感。

經過雙方討論後，決定保留伍佰與玖壹壹共有的「台」元素，再加入怕胖團一貫的龐克風格，打造出令人耳目一新的全新改編版本。

怕胖團也提到，當初在demo階段加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰老師的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少！」