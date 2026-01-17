玖壹壹「春風」自爆A到車 對方「讓他先走」愧疚急尋

台北市 / 綜合報導

本土流行天團玖壹壹的春風，昨（16）日趕場尾牙商演時發生擦撞意外，事後春風在社群PO文表示，在路上擦撞到一輛賓士車，但駕駛知道他在趕時間，不但沒有報警，還催促他趕緊去上班，讓他覺得很感動，立即請廣大網友一起尋找這位暖心駕駛，除了要親自支付維修費用外，還大讚駕駛好人一生平安。

本土流行天團玖壹壹成員春風說：「我老師都沒教，我家出世，我最大我最大。」本土流行天團玖壹壹成員春風，一身搖滾打扮脖子戴金項鍊，站在舞台上快嘴唱著招牌RAP，台下歌迷們全都嗨翻天，現在正好是尾牙季，春風行程滿滿滿，但昨日卻在趕場商演時發生擦撞意外。

春風在社群PO文，說他在台74線快速道路上，開車A到賓士，對方知道春風要趕工作，不但沒有報警，反而催促春風趕快去上班，但春風仍決定負起責任，親自支付維修費用，還大讚駕駛好人一生平安，並請廣大網友一起尋找，這位「暖心」駕駛。

貼文一出立即掀起熱議，底下網友紛紛貼出春風上班的照片，有網友幫忙證明，春風真的有在上班沒有騙人，還有網友表示，春風真的趕來上班了，謝謝賓士駕駛沒有讓他遲到，本土流行天團玖壹壹成員春風說：「我現在才可以知道你是為什麼不愛我。」

其實愛車如痴的春風，不是第一次出車禍，早在2024年4月，春風開車追撞前方機車，導致機車應聲倒下，好在車速不快，雙方都沒有受傷，這回又發生擦撞意外，幸好人都沒事，讓這場小插曲平安落幕。

