玖壹壹「春風」趕尾牙商演擦撞賓士 急PO車牌照尋人

本土天團玖壹壹成員春風，昨（16）日開車趕場尾牙商演時，在途中發生擦撞意外，事後在社群發文分享經過。春風表示，當時他在台74線快速道路上開車，不小心和一輛賓士發生擦撞，對方得知春風趕著工作，不但沒有報警，反而催促他趕快去上班，讓他相當感動。

儘管如此，春風覺得應該負起責任，親自支付維修費用，還大讚這名暖心駕駛是好人，祝福對方一生平安，並請廣大網友一起尋找。貼文一出隨即引發熱議，有網友表示，春風真的趕來上班，感謝賓士駕駛沒有讓他遲到，也慶幸人都平安無事。

春風發文急尋「善良賓士哥」。圖／翻攝自IG@911_eo

責任編輯／蔡尚晉

