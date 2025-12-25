玖壹壹、林隆璇、郭書瑤齊聚台南登場開唱

▲南瀛草地音樂會這周六(27)日在新營南瀛綠都心隆重登場，將由本土天團玖壹壹更擔任壓軸嘉賓，請大家千萬不要錯過。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台南各地耶誕報佳音，市長黃偉哲馬不停蹄提醒大家2026台南市耶誕跨年系列活動-南瀛草地音樂會本周六(27)日在新營南瀛綠都心隆重登場，有該市溪南、溪北在地歌手演唱外，更有影視歌三棲的瑤瑤郭書瑤帶來新作品、情歌王子林隆璇演唱經典情歌、日本新銳女子樂團Faulieu.帶來可愛又細膩的演出，本土天團玖壹壹更擔任壓軸嘉賓，請大家千萬不要錯過。

▲日本新銳女子樂團Faulieu.將於南瀛草地音樂會帶來可愛又細膩的演出。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，「台南好YOUNG」系列活動的卡司豐富，每年都獲得民眾熱烈支持，成功提升台南在國內外的能見度及城市品牌，耶誕跨年系列活動已連續4年邀日星演出，今年持續拓展國際音樂交流，首次邀請日籍藝人登上新營的表演舞台，台南人好客熱情，相信台南的美食、水果、伴手禮能讓日本新銳女子樂團Faulieu.留下美好的台灣印象，而明年3月溪北將舉辦國際蘭展，他也將贈送致她們蘭花絲巾作為紀念。

黃偉哲進一步指出，去年擔綱12/31跨年後壓軸的本土天團玖壹壹，魅力嗨翻全場，團員洋蔥當場跟他許願今年還要再來台南系列活動擔任演唱嘉賓，他當場允諾，而今年他也兌現承諾將玖壹壹邀請來新營表演，讓新營的民眾近距離熱鬧欣賞本土天團所帶來的熱力演出，而玖壹壹更是誠意滿滿精心準備了9首歌，要讓新營民眾一起嗨翻天。

黃偉哲也從幕僚口中知道成員洋蔥與健志上周剛完賽半程馬拉松，並獲得好成績後，不忘隔空呼喊我們台南也有極具特色的古都馬，補給站更是有各式各樣的台南美食，歡迎本土天團也來參加。

瑤瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》喜劇戲劇將於明年在Netflix及八大戲劇台等平台播出，影視歌三棲的喜歡她除了帶來觀眾熟悉的歌曲外，也精心準備新歌曲，喜愛她的觀眾千萬別錯過。

此外，甜美小公主張羽靚、療癒美聲吳汶芳、影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰、華語金曲獎「最受歡迎新人」的林亭翰將與父親林隆璇同台演出，默契良好的父子會帶來怎樣的魅力演出，也讓地方期待。

主辦單位新聞及國際關係處提醒，活動當日下午5點10分至演唱結束期間，中正路(民治路-南瀛綠都心地下停車場入口處)的機慢車道，將彈性管制作為行人徒步區，請用路人留意。會場周邊停車資訊、搭乘火車/高鐵民眾，如欲轉乘公車等資訊，請參考以下圖卡，或上台南好young FB官方粉絲帳號、運轉台南好交通FB官方粉絲帳號查詢。

