「玖壹壹」聯手周湯豪台北迎新 頌樂獨家舞台獻嘉義跨年

「玖壹壹」在台北跨年。中視提供



跨年夜倒數，「台北最High新年城-2026跨年晚會」卡司曝光，周湯豪與「玖壹壹」都是倒數後才壓軸登場；嘉義市「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」則派出韓國女團「MAMAMOO」成員頌樂獨家演出，陪伴現觀眾邁向2026。

周湯豪回歸跨年舞台，「去年算是第1年休息，所以今年一定會全力以赴，隔了幾年沒有在台北跨年，對我來講蠻興奮的，希望大家可以期待」。透露除帶來經典歌曲外，也會演唱新專輯的作品，「將以全新舞台編排、演唱會規格的舞蹈陣容，以及超強音樂能量與滿滿誠意回歸台北跨年」。

周湯豪今年回歸跨年舞台。中視提供

不曾唱過北跨壓軸的「玖壹壹」相當期待，「這也算是我們2026年的第1場表演」。對於傳出和周湯豪有跨界合作，他們語帶神祕地說：「我們光聽到這首歌的完整本就覺得很新奇，但歌名則是當天來就會知道。」

台北跨年晚會卡司還有韓團「KARA」、蔡健雅、韋禮安、「GENBLUE幻藍小熊」、李千娜、美秀集團、高爾宣OSN、Bii畢書盡、「U：NUS」等，只接北跨的安心亞表示：「每1年能在跨年舞台上跟大家一起迎接新的1年，我都覺得很幸福也很興奮，這次也有準備一些新的音樂想法和舞蹈編排小驚喜，希望大家到時候一起感受那份能量。跨年對我來說就是要跟所有人一起倒數、一起嗨才更像迎接新年。」晚間7點起在中視、中天綜合台Live轉播。

而嘉義跨年晚會由蔡昌憲、瑪麗主持，卡司包括羅志祥、蕭煌奇、林美秀、許富凱、廖士賢、王彙筑、「脆樂團」、「糯米糰」馬念先、「F.F.O」、「ARKis」、「守夜人」、鄒序、莊蕎嫣等，由民視台灣台轉播。

「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」祭出頌樂獨家演出。民視提供

