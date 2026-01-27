玖壹壹「馬上有錢」春聯引瘋搶！ 盧秀燕：一戶一張 還有「隱藏版」

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府昨天宣布今年的家戶春聯「馬上有錢」是由玖壹壹的洋蔥執筆，另外隱藏版「超級馬利」、「龍馬有春」則分別由健志及春風所寫；市長盧秀燕今天在市政會議指出，昨天市府一公布訊息，詢問的民眾不斷，她表示，請民眾不要擔心拿不到「馬上有錢」的春聯，會由各區公所每一戶送一張， 而若想多要及隱藏版的春聯，可在元月30日到新市政中心及豐原陽明大樓的服務中心索取。

此外，若民眾想要傳統春聯，市政府本週五(30日)在市政大樓及豐原陽明大樓，會邀請各地書法團體進行傳統春聯的揮毫；而民政局本週六也會在孔廟安排揮毫，民眾可前往現場索取。

市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中市有110萬戶，由洋蔥執筆「馬上有錢」的春聯是今年的家戶春聯，喜歡玖壹壹民眾不用緊張，民政局會透過民政系統一戶一戶發放，元月30日則可在市政大樓及陽明大樓服務中心索取隱藏版。

盧秀燕並表示，若當天來不及，文化局的屯區、港區藝術中心會在元月31日進行新春揮毫，而綠美圖則是會在2月1日舉行揮毫，大墩文化中心則在2月7日舉行，民眾可就近索取。

市長盧秀燕表示，想要「馬上有錢」春聯，會直接送到家戶，一戶一張(記者蘇金鳳攝)

