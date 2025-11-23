玖壹壹KTV神曲連轟！ 建志突喊「體感50度」：整個人變火球
「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（23）日邁入第二天，本土嘻哈天團玖壹壹無預警空降現身，直接成為全場最大驚喜。舞台燈光一亮，玖壹壹以多首KTV國民神曲火力全開，觀眾瞬間被點燃，從頭到尾大聲跟唱，氣氛震到連地板都在抖。
玖壹壹建志笑稱：「我昨天查桃園晚上大概18度，但現在體感大概50度，我全身火的像一顆火球一樣！」他大讚：「美好的天氣、美好的舞台、配上美好的你們！」更激動喊：「火球祭就是讚！」
3人隨後與觀眾玩起互動戰術：「我們是不會讓你們休息的！」台下回應聲震耳欲聾。洋蔥也突然冒出一句「嗨」！引來哄堂大笑，建志接著又問：「現場有台中的朋友嗎？有來自高雄的嗎？」並點名滅火器：「辦音樂節真的很不容易，希望大家多支持。」
〈世界都看見〉棒球場大合唱
玖壹壹貼心把〈再會中港路〉送給所有離鄉打拼的人：「會唱把聲音借給我們，不會唱就把腳借給我們；如果你喝醉，再喝多一點！」現場瞬間變成十萬人大合唱。
來到棒球場，玖壹壹也特地演唱WBC合作曲〈世界都看見〉，歌聲在看台間震盪，全場跟著節奏跳動，熱力滿點。最後建志感性表示：「非常感謝火球祭的邀請，感謝滅火器，也感謝你們。」準備大合照時發生「相機沒記憶卡」可愛烏龍，重新拍一次讓觀眾笑翻。
海外強團火力全開
除了玖壹壹的爆點登場，日本奈良「搖滾怪物」Age Factory也以電子噪響與青春吶喊席捲全場，帶來〈陽炎〉、〈TONBO〉等代表作。成軍 27 年的東京團 YOUR SONG IS GOOD 則用「最強跳舞音樂」讓全場完全卸下煩惱；英國金屬巨獸 While She Sleeps 炸出猛烈龐克能量，讓樂迷甩頭甩到停不下來。
此外，Tizzy Bac也帶來多首新曲，也以20年前的〈鞋貓夫人, Madame!!!〉掀起回憶浪潮；新科客語歌王黃子軒則在歷劫歸國後，以「黃子軒與山平快 ZiXuan & Slow Train」組合帶來新曲〈Sun Go〉首演：「我們剛去峇里島，跟一個印尼的藝術家叫 Rizal Hadi 合作了一首歌。」也向樂迷大吐苦水：「然後其實大家想像的峇里島是不是天氣像今天一樣（好）。但我們去的那幾天每天都下雨，還碰到水災。所以我們就寫了很多歌跟下雨、沒有太陽有關。」
玖壹壹再度登場合體滅火器
金曲新人王someshiit 山姆則以「饒舌×原聲」魅力首次踏上火球祭舞台，精彩演出讓歌迷聽的如癡如醉。壓軸火舞台由日本龐克天團 WANIMA 以《七大罪》主題曲〈シグナル〉、《航海王》電影〈GONG〉等作品點燃夜空，帶來滿滿熱血。
而台灣搖滾旗艦滅火器則奉上完整一小時專場級演出。最高潮莫過於玖壹壹在〈曾經瘋狂〉時再次驚喜登場，展現港都男兒與中港路浪子志同道合的好情誼，讓全場觀眾見證難忘時刻。
