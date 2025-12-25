玟星超台！「收壽桃嗨翻」 直呼：不想回家

韓國女團MAMAMOO成員玟星。（圖／KKLIVE提供）





韓國女團MAMAMOO成員玟星於12/20於高雄流行音樂中心舉辦巡演，帶來多首全新作品與經典歌曲的全新改編舞台，整體舞台規模再度升級，吸引超過千名粉絲到場共襄盛舉。另外，玟星也確定將於明年1/24登上台北流行音樂中心，預計再掀起一波搶票熱潮。

玟星自2018年以《SELFISH》專輯正式Solo出道後，陸續推出〈Dark Side of the Moon〉、〈6equence〉、〈Starlit of Muse〉、〈laundri〉等作品，無論是氣勢十足的Hip-Hop 曲風，或是細膩動人的抒情作品，屢屢創下亮眼銷售成績，被公認為實力與魅力兼具的「全能藝人」。

廣告 廣告

韓國女團MAMAMOO成員玟星是來台次數最多的韓星冠軍。（圖／KKLIVE提供）

韓國女團MAMAMOO成員玟星是來台次數最多的韓星冠軍。（圖／KKLIVE提供）

玟星與台灣粉絲的緣分亦相當深厚，自2024年起MAMAMOO成員多次在台舉辦演出、簽售會及拼盤活動，因而榮獲「灶咖女團」的稱號，其中玟星更是來台次數最多的韓星冠軍。繼今年7月於高雄舉辦《Moon Byul Fan Concert [sea;nema] 》後，玟星再度選擇高雄作為全新個人巡迴《MUSEUM : village of eternal glow》的第四站，並於上週末圓滿落幕。

韓國女團MAMAMOO成員玟星帶來深情演唱展現穩定高音與細膩情感。（圖／KKLIVE提供）

韓國女團MAMAMOO成員玟星帶來深情演唱展現穩定高音與細膩情感。（圖／KKLIVE提供）

演唱會玟星在勁歌熱舞之餘，也帶來深情演唱展現穩定高音與細膩情感，舞台魅力讓現場如癡如醉，玟星更感性告白到：「演唱會名稱中的 『village of eternal glow』指的就是在台下散發亮光的SHOOTING STAR 們，因為有你們，我也才能持續在舞台上閃耀著。」

由於演唱會結束後兩天12/22恰好是玟星的生日，在原本要進行大合照時，螢幕上驚喜出現粉絲精心準備的生日應援影片和台味十足的壽桃，讓玟星又驚又喜，忍不住拿出手機，要大家再唱一次生日快樂歌，直說「真的不想回家！」令她相當感動。

韓國女團MAMAMOO成員玟星將於台北流行音樂中心舉辦的《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI 》。（圖／KKLIVE提供）

韓國女團MAMAMOO成員玟星將於台北流行音樂中心舉辦的《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI 》。（圖／KKLIVE提供）

超過兩個半小時的演出，演唱20多首歌曲以及會後的歡送與合照粉絲福利環節，回應粉絲們的愛。玟星1/24將於台北流行音樂中心舉辦的《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI 》。門票將於12/28（日）在 KKTIX 官網和全家便利商店 FamiPort 全面啟售，之後更有彩排、合照、親筆簽名海報的粉絲福利加購機會！更多活動詳情，也請持續關注主辦單位 KKLIVE TAIWAN。



【更多東森娛樂報導】

●熬過血癌低潮！《單身即地獄》男星宣布痊癒：像收到聖誕禮物

●日寫真女星辦握手會「0人到場」急喊卡 她獨坐會場發呆畫面曝光

●斷層第一！「男團壟斷前13名」 被Billboard全面肯定

