玩《FF11》21年祖母級玩家過世！戰友淚別：伺服器裡最溫柔的光之戰士

隨著時間推移，每個人都會慢慢長大、變老，最終靜靜地結束人生旅程。但在人生的冒險中所留下的足跡，會成為「曾經好好活過」的證明。不久前一名網友分享了自己祖母的故事，她不只是家人眼中的長輩，更是《Final Fantasy XI》（以下簡稱《FF11》）中征戰了 21 年的光之戰士，直到今年才真正結束她的冒險。這段經歷也感動了許多同樣陪她走過遊戲時光的老玩家。

玩了21年的祖母級玩家過世，引起不少戰友哀悼（圖源：FF11）

這位網友的祖母從 2004 年開始接觸《FF11》，持續登入長達 21 年。直到過世，才「永久登出」她的遊戲人生。影片中，網友提到祖母在遊戲中結識了許多比她年輕得多的玩家，其中一位當年還是青少年，如今已經成家立業，兩人從未斷聯，一直保持聯繫直到她離開。

這位祖母級玩家甚至還把自己的孫女們帶進遊戲裡，用四位孫女的名字為角色命名：Jessimay、Dabbaby、Bakimmy、Readykat，象徵家人之間的羈絆，也成為她在虛擬世界裡最真實的印記。

令人動容的是，那位當年與她結識的玩家也在影片留言區現身寫道：「我就是那個已經長大成人的玩家，Jessimay 是我生命中、伺服器裡最親密的朋友之一，從我青少年時期一直到她去世都是。」其他同樣曾與她一同冒險的《FF11》玩家也紛紛留言悼念，回憶她是伺服器裡最溫柔、最善良的光之戰士。

如今，隨著科技與遊戲世代的更迭，「年齡」早已不再是遊戲的門檻。越來越多人相信「活到老、玩到老」並非一句玩笑，而是屬於這個時代的浪漫。就如這位祖母級玩家所展現的那樣——如果能在另一個世界裡繼續冒險到最後一刻，那份熱愛將永遠被戰友們銘記。