「玩中學、吃中學」 竹市食農推廣向下扎根

南部中心／鄭榮文 嘉義報導雲林北港媽祖「南都巡歷」，黑面三媽相隔109年後，重新踏上台南，所到之處都讓信徒們欣喜萬分。23號晚間回鑾隊伍，還慢了5個多小時，才到達布袋新塭的嘉應廟。特別的是，這裡還有先前就駐駕廟裡的朝天宮五媽，也形成五媽迎三媽，媽祖接媽祖的有趣景象。黑面三媽鑾轎回程來到新塭嘉應廟，大批信徒迎接，廟方喜出望外！（圖／民視新聞）砲聲隆隆，煙火照亮整個夜空，長達數百公尺的鞭炮陣，恭迎著北港朝天宮，黑面三媽的鑾轎到來。這一趟南都巡歷，是黑面三媽相隔109年後，重新踏入台南府城繞境，回程來到嘉義布袋新塭的嘉應廟。特別的是這裡還有同樣來自北港朝天宮的五媽，駐駕當中。布袋新塭嘉應廟主任委員蔡文彬表示：「這次來的是北港的黑面三媽，所以現在就是今天北港，兩尊媽祖婆都在我們廟裡會合，這是很難可貴的一件事情。」五媽迎三媽，媽祖接媽祖，讓廟方人員喜出望外，許多信徒也特別趕來參拜迎接，即使神轎隊伍，比預計慢了五個多小時才到達，信眾們也甘之如飴。信眾說：「等很久了啦不過看到北港媽，進入我們新塭嘉應廟，實在是很高興。」、「真的也是百年難得一見這樣子，真的很熱情很熱鬧這樣。」北港朝天宮五媽，駐駕布袋新塭嘉應廟，又喜迎三媽到來，上演媽祖接媽祖的盛事！（圖／民視新聞）朝天宮五媽，在今年九月出巡澎湖後，就指示要駐駕在布袋新塭嘉應廟，長達64天要直到11月底。當地每天都有信徒，認捐大戲等表演節目，已經演出了一百多場。歌仔戲團女主角王雨馨強調：「中午一場然後晚上一場，一天有兩場，然後來到新塭這邊，大家那些大姊阿姨都超級熱情的，都對我們很好，你看這些都有吃的都招待我們，這個是今天的分而已喔，一小部分而已喔。」五媽駐駕已經備感榮幸，三媽來訪，善男信女更是夾道歡迎，熱鬧非凡。虔誠祈求神明保佑之外，也興奮躬逢，這場媽祖接媽祖的難得盛事。

民視影音 ・ 1 天前