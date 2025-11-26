「玩中學、吃中學」 竹市食農推廣向下扎根
新竹市政府為推動食農教育、支持友善環境農業，並促進市民認識國產農產品，日前委託財團法人農業科技研究院，在將軍村辦理「稻陣食農同樂 玩味.好食」活動，結合闖關體驗、共食快樂料理、好食同樂市集等多元內容，吸引眾多民眾熱情參與。
代理市長邱臣遠表示，活動以竹市在地米食文化為核心，帶領市民從食材認識、營養價值到料理實作，理解稻米從田間到餐桌的旅程。現場安排食物知識闖關、互動問答及共食料理，讓大小朋友都能在參與中體會「粒粒皆辛苦」的食農教育精神。
產發處表示，此次推出限量100份「九宮格便當」，民眾完成闖關任務，即可品嘗以有機食材製作的風味料理，品味在地稻米與時令食材的自然風味，受到熱烈迴響。透過「玩中學、吃中學」的方式，可讓食農教育向下扎根，從小培養孩子珍惜食物與關懷土地的習慣。
