玩中學、學中記 玩黑水溝傳奇桌遊 認識台灣史

讓所有人更認識台灣歷史，媽祖庇佑˙「鄭王復台：黑水溝傳奇」桌遊賽，明年一月一日將於鹿耳門天后宮舉辦。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

讓歷史不再只是講古，而是成為好玩遊戲！「媽祖庇佑˙鄭王復台：黑水溝傳奇」桌遊交流賽，一一五年一月一日下午將於安南區鹿耳門后宮試玩，民眾還可裝扮同人誌參與，所有人從遊戲中，可以同時學習講台語、認識歷史文化和宗教信仰。

《黑水溝傳奇》劇集，三年前獲得文化部補助影視改編。製作人劉佩玲表示，故事以鄭成功登陸台灣，擊退荷蘭人故事為基礎，邀請台語權威洪惟仁監製、教授蔡惠名台語翻譯，公視台語台主播鄭家和擔任說書人台語配音，卡牌內建台語語音導覽與台羅拼音，玩家可自然接觸台語。該桌遊教材已捐台北市中正區八所學校，頗受師生歡迎。

議員林美燕、服務處執行長葉翰勳和議員陳怡珍服務處聯合召開記者會。劉佩玲表示，自己是半個台南人，對台南歷史深感興趣因而製作，活動除融入鹿耳門天后宮信仰特色，並在大富翁遊戲模式中納入「擲筊祈福」項目，參與者可扮演鄭成功、荷蘭總督揆一、原住民、漢人住民，以擲骰子、翻牌、擲筊對決，透過寓教於樂方式，自然而然認識台灣歷史。

林美燕說，刻板學習，讓學子感到枯燥，透過創意桌遊，讓學子、親子可在「玩中學、學中記」，更認識為何台南是文化首都、萬神之都；葉翰勳指出，桌遊是目前年輕人和學生最熱門靜態休閒活動，更能火得年輕世代支持推廣。二十八日將於鹿耳門天后宮舉行的「全國奉祀開臺聖王鄭成功廟宇暨聯合祭典」試玩暖身，台南市民報名免費。現場也進行試玩，透過兵力、資源等調配，進行紙上地盤攻防戰鬥，玩得不亦樂乎。