玩交友軟體「男生聽到2字像發情」態度180度翻轉 妹子心累：不想再被當幻想對象

女網友抱怨聊天對象一聽到她是空姐，就像發情一樣態度180度大轉變。（示意圖，PhotoAC）

現代人經常使用交友軟體尋找對象，一名女網友近日發文抱怨，一些原本愛理不理的聊天對象，只要一知道她是空姐，態度馬上180度大轉變，積極到願意專程機場接送，彷彿聽到「空姐」2字突然發情，令她相當困擾。

原PO近日在Dcard抱怨，玩了一陣子交友軟體後感到很心累，因為配對的聊天對象，在得知她是空姐前後的態度截然不同。原PO表示，聊天內容一般就是興趣、週末去哪玩之累的，有些男生甚至一天只會回覆2、3次訊息。

可只要她不小心透露或被套話，說出自己是飛哪家或做空服的，男生態度就會180度大轉變，開始狂問「飛哪裡？」「班表很滿嗎？」「下次飛回來要去接妳嗎？」突然說自己有多愛旅遊想找話題。前後差異讓原PO直呼「不誇張，真的是突然變得超積極！」

然而原PO卻不以為然，「原本那種愛理不理的樣子全都不見了，但我反而覺得很解🫠。」懷疑對方是否真的想認識她，還是因為聽到「空姐」2字才突然發情。所以現在她只要被問到工作，一律跟聊天對象說是行政或服務業，「真的不想再被當成某種幻想對象了。」

貼文吸引破百則留言討論，有人覺得很正常，就是基本的擇偶條件篩選，要原P別想太多；有人建議原PO能換句話說名職業，避免困擾。

