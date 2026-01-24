玩偶被裝追蹤器！日孕婦收「假贈品」 恐怖前任上門狠殺1屍2命

日本茨城縣水戶市上月發生一起駭人命案。一名懷有身孕的美甲師於跨年夜在自家遭人殺害，警方隨後逮捕了被害者的前男友，調查發現嫌犯疑似透過藏有定位追蹤器的玩偶，進而鎖定被害者的住處。

大內拓實涉嫌殺人被捕。（圖／NNN）

根據《日本電視台》，案件發生在去年12月31日，31歲被害者小松本遙的丈夫返家時，發現妻子倒臥家中、身上有出血傷勢。

警方表示，被以殺人嫌疑逮捕的是小松本的前男友、28歲的大內拓實。2人曾在2024年交往，同一年結束關係。但大內自去年夏季開始，多次傳訊息給女方要求復合，秋季期間更向小松本的友人四處打聽她的住家地址，涉嫌進行跟蹤騷擾。

調查指，大內在案發數日前，以主題樂園營運公司名義寄送玩偶至小松本的娘家，還附上信件聲稱這是給「抽獎中獎者的贈品」。然而，這個卡通角色玩偶內部，被植入了所謂「防丟追蹤器」的位置追蹤器，透過大內的手機就能確認玩偶所在的位置。而大內在面對警方偵訊時始終否認曾前往案發現場。

日本警察廳統計，濫用防丟追蹤器進行跟蹤騷擾的諮詢案件逐年攀升，去年前11個月的初步統計高達592件，較過往大幅增加。警方過去曾公布類似案例，一名正在辦理離婚、帶著孩子躲避丈夫的女性，在會面時收到丈夫贈送的玩偶，事後發現玩偶內藏有追蹤器。

嫌犯在案發前寄送「假中獎信」與玩偶到被害者娘家。（示意圖／NNN）

日本自去年底施行修訂後的《跟蹤騷擾規制法》，明文禁止未經同意擅自裝設防丟追蹤器，以及未經授權取得他人位置資訊的行為。違反規定者，經警告或禁止命令後仍持續跟蹤騷擾，將面臨逮捕及刑事處罰。

對此，警方建議民眾，應每2至3天將包包內物品全部取出檢查，確認是否有不明物品混入。他特別提醒，若是玩偶類物品，應仔細檢視縫線是否有異常痕跡。警方也呼籲，收到來路不明的抽獎贈品時，務必保持冷靜並考慮拒絕收受。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

