玩具包裹藏850隻活烏龜要走私香港 布碌崙華男判兩年
紐約州水牛城聯邦法庭24日判處涉走私烏龜、蛇類與蜥蜴的布碌崙(布魯克林)中國籍男子林偉強(Wei Qiang Lin，音譯)兩年有期徒刑，並查扣林男遭逮時身上所有的2339元。檢方指出，林男在將這些活體動物出口至香港前，刻意將內容物虛報為玩具，已經違反保護野生動物的「雷斯法」(Lacey Act)。
今年8月，執法人員在皇后區甘迺迪機場(JFK airport)的邊境盤查時，截獲裝有約850隻東部箱龜(Eastern box turtle)和三趾箱龜的220個包裹，估計市價為140萬元。而林男在出口前將箱內物品標示為「塑膠動物玩具」名義，並將箱內的烏龜綑綁以膠帶固定，塞進打結的襪子或尿布裡裝箱。
根據法院文件指出，檢方循線查獲林男作案期間約在2023年8月至2024年11月期間，此外，他也曾試圖出口受保護的阿布羅尼亞蜥蜴(Abronia lizards)，以及具有毒性的綠樹蝮蛇與棕櫚坑蝮蛇(green tree vipers、palm pit vipers)等11個包裹。
上述野生動物均受「瀕危野生動植物種國際貿易公約」(CITES)保護。美國漁業與野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)人員亦攔截到林男所寄送、內含稀有科拉泥龜(Cora mud turtles)的包裹。水牛城動物園隨後利用查扣的烏龜，成立該物種史上首個保育保證族群(assurance colony)，將其作為復育來源。
美國國家野生動物聯合會(National Wildlife Federation)指出，東部箱龜是野外最常見的龜類之一，但因棲息地喪失、遭車輛撞擊以及寵物交易等原因，此種烏龜已經瀕臨滅絕並列為保護物種。分布在美國南部與中部的三趾箱龜，也因開發造成的棲息地喪失以及寵物貿易的影響，亦被歸為瀕臨物種。但由於兩種烏龜鮮豔的斑紋，在中國與香港等海外寵物市場相當熱門。
該案於23日在紐約西區聯邦法院審理，24日法院方指出，林男案件為美國魚類及野生動物管理局「陸龜行動」(Operation Terrapene)的一環，該行動為跨聯邦與地方執法機構的專責行動，旨在偵查非法烏龜走私行為，並瓦解高度組織化的犯罪集團。
更多世界日報報導
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」
其他人也在看
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 21 小時前 ・ 25
柯文哲麻煩大了！稱政治迫害「脫序行為連環爆」檢求刑28年半
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲京華城弊案纏身，昨（24）日全案辯論終結，一審將於明（2026）年3月26日宣判。檢方指出，柯文哲犯後態度不佳，當庭以不當言語辱罵檢察官、丟擲物品，還在社群平台張貼文章及圖卡，試圖扭曲審判過程、證人證詞等，建請法院判處28年6月。民視 ・ 20 小時前 ・ 222
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 76
嗆對盧秀燕腦門開槍！台中25歲女警遭停職…分局：擬記過汰除
北捷發生隨機殺人事件後，社群網站上陸續出現恐嚇留言，造成社會人心惶惶。結果台中市二分局一名25歲黃姓女偵查佐，竟也在網路上留言，表示想當「張文事件的號召者」，還嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」。脫序行徑遭地檢署拘提，檢察官訊問後依恐嚇公眾等罪嫌聲請羈押禁見，法院裁定羈押、不禁見。對此，二分局公告已將黃女停職處分，並擬議一次記兩大過免職，直接汰除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
新北國中割頸案讓《少事法》變保護加害人！律師揭庭外現狀 一堆阿志頭嘻皮笑臉無悔意
[Newtalk新聞] 2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑，全案仍可上訴。聽聞此一判決結果，讓死者楊姓國中生的父親完全無法接受，激動淚訴實在判太輕。律師陳宇安坦言，法律對加害者的保護跟包容，讓她不禁思考「到底現在犯錯的是誰啊？」 死者楊姓國中生的父親先前請求法官將郭男、林女判到有期徒刑上限30年，昨當庭聽到判決結果，庭外崩潰痛哭，對量刑結果難以接受。控訴《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方。 由於郭姓少年犯案後毫無悔意，甚至曾在警局恐嚇證人稱「等我出去你就知道」；楊父指出，若依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表郭姓少年被判12年，最快約4年後便有機會出獄，他直言，這會讓他長期活在恐懼中，當場淚崩「凶手出來我可能是第一個被殺的」。 陳宇安透過巴毛律師混酥團粉專發文提到，看完新北未成年割喉案的判決已經不知道說什麼，少事法當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎新頭殼 ・ 1 天前 ・ 165
陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉 媒體人怒：沒看到錢不算貪？
北院審理京華城等案，24日全案辯論終結，檢方建請法院判處28年6月徒刑，將於明年3月26日宣判。柯妻陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？並稱爭議300萬元非柯經手，而是中間人用於台玻辦公室裝潢。對此，媒體人詹凌瑀直言，此說法形同「自證己罪」，根本法學奇蹟「沒看到錢就不算貪」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
柯文哲遭求刑28年6月！陳佩琪還原「市長室300萬真相」被這人用掉
政治中心／綜合報導台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，24日全案言詞辯論終結。檢方以柯文哲在庭上言行不當、放任支持者包圍地檢署，以及透過社群圖卡扭曲證人證詞等理由，認定其無視法治、犯後態度不佳，建請法院判處28年6月徒刑。審判長諭知，全案將於明年3月26日下午2時30分宣判，柯文哲、沈慶京與應曉薇均須到庭聽判。辯論庭結束後，柯文哲妻子、醫師陳佩琪今（25日） 在臉書發文開嗆「請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」，同時也再度說明外界質疑的「市長室收受300萬元」相關說法。民視 ・ 16 小時前 ・ 160
冷氣團挾水氣襲台！粉專曝「最凍時刻」：挑戰今冬最有感
今（24）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署已將本日會抵達的冷空氣正式升格為「冷氣團」，預計今日晚上至週末會是影響最大的時段，「冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
大陸冷氣團南衝！「5地區」低溫恐跌破10度 全台濕冷雨不停
今（25）日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今、明兩日將持續明顯的濕冷天氣型態，入夜後降溫速度快、體感變化明顯，部分高山地區甚至有局部降雪、霰或結冰的機率，此外，氣象署也指出，新北、桃園、新竹、苗栗及金門等地區，有出現10度以下低溫的機率。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
濕冷型冷氣團報到！最低溫急凍12℃ 「半個台灣」都有雨
今（24）日是平安夜，一年一度的聖誕節即將到來，但天氣也即將迎來大變化。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，明日將有一波「濕冷型冷氣團」抵達，各地將快速起風、降溫，當晚就將達到本次轉冷之最低溫，不過依照目前資料來看，跨年（31日）至元旦（1日）天氣應該會逐漸回暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
明起冷氣團大舉南下！全台有感「2地區全天濕寒」 回溫最快要這天
今（24）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨各地低溫約13至18度，最低溫出現在新竹縣關西工作站的12.2度；白天各地高溫約25至30度。氣象粉專也提醒，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，且有2區又濕又冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
七旬婦遭推擠摔傷！他搭捷運遭旁人擦撞 雨傘敲牆全車乘客奔逃
台北捷運又傳騷動事件，25日晚間8時33分，1名年約40歲男子搭乘捷運時，疑因恐慌症突然發作，導致他一時情緒激動，不斷對人高聲咆哮，還拿著雨傘敲打玻璃，眾人嚇得趕緊逃離車廂，過程中1名年約70歲老婦不慎摔傷，隨即被送往台大醫院救治，男子則經家屬安撫後返家休養。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 19
影/警方全力搜捕「張文」們！台中、新北又抓到2名
張文犯下隨機攻擊恐怖罪行後跳樓身亡，在台北車站M7、捷運中山站商圈合計釀成民眾3死11傷，行為人神共憤，令人無奈的是目前持續出現「準模仿犯」，截至昨天（24日）中午一共抓到8個。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 25
37歲老闆頸部遭砍 前員工逃亡近兩小時落網｜#鏡新聞
台中豐南街今天(12/24)上午九點多驚傳砍人命案！一名25歲張姓男子疑似與37歲的前雇主有糾紛，竟然持刀回來報復，砍傷前雇主的頸部後逃逸。警方展開追緝，大約兩個小時後在神岡將嫌犯逮捕歸案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
全台濕凍！冷氣團強襲周四全台降雨 低溫跌探 12 度
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（24）天示警，今晚起水氣將顯著增多，受東北季風增強及冷氣團接力影響，雨區 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國中生割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人
2023年聖誕節當天，在新北市發生楊姓國中生慘遭郭姓少年持彈簧刀割喉身亡的命案，郭嫌跟林姓乾妹都被收押，昨（23日）二審宣判震驚社會，高等法院昨（23日）二審宣判，2人各被判12年、11年，死者的父母對判決相當不滿，楊姓國中生的父親更爆料，案發當天「秘密證人」曾被郭嫌恐嚇嗆：「等我出去你就知道」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
今晚變天「明全台有雨」挑戰強烈大陸冷氣團！ 低溫下探10度
中央氣象署指出，今天（24日）晚上開始變天，首先從北部及東半部開始降雨，桃園以北、宜蘭有局部較大雨勢機率，明天全台都有降雨機率。氣象專家吳德榮指出，明天（25）開始一連3天台灣被冷空氣壟罩，本島最低溫恐怕會下降到只剩10度。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東卑南6.1強震搖超大！ 民眾直呼：像被地底的東西撞擊
國家警報響！台東今（24）日下午5點47分發生芮氏規模6.1有感地震，震央位於卑南鄉（台東縣政府北方10.1公里處），地震深度僅11.9公里，屬於極淺層強震，台東民眾明顯感受到劇烈搖晃，一家五金行貨架物品掉落。消防局表示目前尚未接獲災情，正清查中。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
男星現身北車！聖歌祝福余家昶「哭成一片淚海」北捷曝悼念牆將做1改變
北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼。23日晚間，藝人夫妻宋達民、洪百榕現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。今（24）日兩人也透過粉絲專頁發文，說明前一晚現身緣由。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23