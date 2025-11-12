玩具回來了！《玩具總動員5》陷3C危機 胡迪、巴斯光年皮皮挫
【緯來新聞網】《玩具總動員》再度回歸！相隔6年，皮克斯再推《玩具總動員5》，首支前導預告裡，所有玩具見到包裹打開的瞬間，集體「皮皮挫」，原來這次玩具陷入3C危機，粉絲們將首次見到全新角色「莉莉板」，一款高科技、青蛙造型的智慧平板玩具，有了這個新寶貝是誰還需要玩具呢。
《玩具總動員5》胡迪、巴斯光年看到新包裹皮皮挫。（圖／翻攝自迪士尼YT）
湯姆漢克斯再度回歸，為忠誠的牛仔胡迪配音；提姆艾倫繼續為巴斯光年獻聲；瓊庫薩克再次化身活力滿滿的牛仔女孩翠絲；東尼海爾也回歸，為手工玩具叉奇配音。另外驚喜獻聲的還有康納歐布萊恩將飾演如廁訓練科技玩具「Smarty Pants」，而本次玩具最大威脅則是由葛莉塔李為莉莉板配音。
《玩具總動員5》高科技3C新玩具「莉莉板」的出現，讓所有玩具們都害怕。（圖／翻攝自迪士尼YT）
導演安德魯史坦頓與聯合導演肯娜哈里斯表示：「探索我們熟悉的玩具夥伴們，面對現今科技世界會有什麼反應，這是一段既搞笑又動人的旅程。我們非常興奮能與觀眾分享這第一個搶先畫面。」 《玩具總動員5》將於2026年6月上映。
