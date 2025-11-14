玩具展湧排隊人潮！代購充斥黃牛價出售

記者陳心慈、蔡宇智／台北報導

玩具展從昨日開始，在華山創園區熱鬧登場，上千位民眾一早擠爆華山，人潮一路排到市民大道，現在甚至傳出，有網友當起代購，買完玩具後，直接轉賣，還以黃牛價出售。

玩具展在華山創園區登場。

一年一度最療癒、最燒錢包的玩具展，13日到16日在華山開展，可以從畫面上看到整個華山，真的是人潮滿滿滿，排隊隊伍甚至一路到市民大道，儘管今日是平日，但也可以發現許多民眾是帶著大包小包，還有爸爸媽媽帶著小朋友，一起來玩具展大買特買。

廣告 廣告

整個華山都是人潮。

今年玩具展規模再升級，總共有四大展館、五大展區，集結超過145組參展單位。

因為來購買的人潮真的太多，現在也傳出有不少網友當起代購，現場買完玩具後，直接轉賣，還以黃牛價出售，亂象叢生。

之前傳出民眾把野餐墊帶來，凌晨冒雨坐在地上排隊，也可以想像到了明日假日，來逛展的民眾一定更多，排隊動線還有逛展品質，會不會受到影響仍有待觀察。

更多三立新聞網報導

獨家／500個便當只來80個！花蓮災民傻眼：沒飯吃

台芬金屬外交！「F:F:F音樂節」血肉果汁機、恆月三途、閃靈北歐開唱

獨家／一天狂拉3次！中國「便秘果」爆紅 醫揭恐怖後果：腸道黑化

大新竹輕軌有進展！中央核定補助 有望串聯竹科、高鐵站

