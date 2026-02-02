玩具愛分享 東華大學USR團隊深入偏鄉

團隊化身「瑪利歐」拉近與孩子們的距離

實踐大學資源共享與深耕在地的教育精神，國立東華大學社會責任行動中心特別前往花蓮縣立大進國小附設幼兒園，舉辦「玩具愛分享」關懷活動，不僅將中心募集的多樣化益智玩具贈送給每一位孩子，也透過遊戲互動帶來陪伴。

東華大學社會責任行動中心江東隆主任與玩具樂園物流中心白益豪園長，特別化身為經典動漫角色「瑪利歐」，拉近與孩子們的距離，讓幼兒在律動與遊戲中，體驗到新奇玩具帶來的樂趣，也在互動中學習「輪流」與「分享」的社交禮節，並體會對他人付出的感謝之情。



江東隆主任表示，大學社會責任（USR）的核心不只是單向的物資輸出，而是與在地社區建立深厚且長期的連結。白益豪園長則表示，玩具是促進幼兒認知與感官發展的重要媒介。透過提供多元且適齡的教具，能有效豐富偏鄉幼兒的學習經驗，並讓社會資源得到更高效的運用。