玩具沒收好！單親媽失控3次重摔、腳踹2歲女兒致死 二審判刑9年

記者楊佩琪／台北報導

▲高等法院認定廖女明知會對女兒造成嚴重傷害，仍重摔、腳踹，造成女兒死亡，判刑9年。（示意圖／翻攝自Pixabay）

桃園市一名單親媽媽廖姓女子因年僅2歲的女兒不聽她話把玩具收好，情緒失控、暴怒，竟然3次將女兒高舉後重摔，還以腳踢踹，造成女兒昏迷，送醫搶救18天後不治。一審桃園地方法國民法官庭依傷害兒童致死罪，判處廖女9年有期徒刑。上訴二審，高等法院27日駁回，仍可上訴。

根據判決，獨自撫養女兒的廖姓女子於2023年12月15日因不滿女兒不聽話，不乖乖收好玩具，情緒失控，在極短時間內，3次將女兒高高舉起後拋摔，又腳踹，導致女兒頭部重創，當下嘔吐陷入昏迷，廖女趕緊通報救護車將女兒送醫。但在住院18天後仍宣告不治。

廣告 廣告

一審桃園地方法院國民法官庭依成年人故意對兒童犯重傷害致死罪，判處廖女9年有期徒刑。案經上訴二審，高等法院審理後認為，死者僅有2歲，身體器官尚未發育完全，骨骼、臟器非等同成年人，極為脆弱，廖女應可知會造成身體嚴重傷害，卻仍拋摔、腳踹，可能因此造成女兒臟器破裂。

再者女兒送醫時昏迷指數僅剩3分，腦膜、蜘蛛網均達出血程度，堪認廖女下手絕非輕微，可知廖女於行為時，有重傷害之不確定故意，廖女辯稱不構成重傷害罪，不足採信。

考量死者年僅2歲，廖女身為其母，任何情形均無理由對於尚未發育完全之幼童施以重傷害之暴力，若對於照護幼童產生困難，仍可求助家屬、親友或社會福利機構，難認可作為對幼兒施以不可回復傷害之理由，因此無情堪憫恕之處。

且廖女依刑法規定減刑後，亦無量處最低刑度猶嫌過重或情輕法重之情，自不宜再依規定酌減其刑。原判決之事實認定、適用法律並無違誤或不當，量刑亦妥適，應予維持，廖女上訴為無理由，予以駁回。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

台積電告羅唯仁竊密！高檢署發動搜索查扣電腦 扣押財產

台積電提告羅唯仁 智慧財產及商業法院正式分案受理

2分鐘30刀砍死夜店女公關！當天才收到保護令通知 前男友收押

悶死4個月大兒子藏行李袋伴屍6年 父二審判刑2年

