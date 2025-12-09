玩具租賃別踩雷 新北法制局籲詳閱契約條款

新北抽查玩具租賃業者重點查核玩具租賃定型化契約條款及商品標示規定。（圖：新北法制局提供）

孩子的玩具琳瑯滿目，但常玩幾天就膩，租賃玩具也就成為家長新選擇，但曾有毀損缺件遭索高額賠償案例。新北法制局為保障消費者權益，特派消保官會同經發局人員，針對轄內玩具及桌遊販售與租賃業者進行調查，重點查核「玩具租賃定型化契約條款」及「商品標示」規定。

消保官今（九）日說明，本次調查今年十一月至十二月間，共稽查九家玩具與桌遊相關業者。結果顯示，七家販售業者中有五家商品標示不符規定，缺失包括未標示使用方法、注意事項、警告標示、進口商資訊或原產地等。經發局已要求限期改善。在租賃服務上，八家業者中部分契約條款規定毀損須依「原定價賠償」。消保官指出，賠償應考量折舊，並已當場曉諭。業者表示，未來僅在嚴重毀損時依折舊計算，或收取維修費用，而非直接要求原價。

消保官提醒，消費者租賃玩具或桌遊時務必詳閱契約條款，注意租期、逾期罰則及毀損賠償責任，確認賠償機制合理。購買或租賃前應留意商品標示是否完整，保障使用安全，如遇消費爭議，可撥打一九五○全國消費者服務專線諮詢。