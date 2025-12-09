玩具租賃損壞被要求賠新品 新北消保：應折舊計算

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市消保官日前稽查玩具租賃業，除發現標示上有許多缺失外，還有業者要求消費者若玩具毀損缺件或遺失時，要求以新品原定價賠償不合理，應以折舊價格或維修費用計算。

新北市法制局今天發布新聞稿表示，市場上玩具琳瑯滿目，可是孩子往往玩個幾天就膩了，租賃玩具儼然成為現代家長經濟上的新選擇；但日前曾發生出租玩具發生毀損缺件，被業者要求高額賠償金情形。

消保官說，為保障消費者權益並確保流通玩具商品的安全性，日前會同經濟發展局人員前往玩具及桌遊租賃服務業查核，重點查核「玩具租賃定型化契約條款」及「玩具商品標示」規定。

廣告 廣告

消保官表示，共查核9家業者，發現在商品標示及租賃契約條款上存在多項缺失，包括未標示使用方法或注意事項等資訊，經發局已要求限期改善。

消保官指出，部分業者的定型化契約條款中，針對玩具毀損或滅失情形，訂有要求消費者依「原定價賠償」的規定，當場曉諭業者，若租賃物發生毀損，賠償金額應以折舊價格或維修費用為計算基礎，而非不合理的原定價。

消保官提醒，家長或消費者在租賃玩具或桌遊時，務必詳細審閱定型化契約條款，以確保自身權益。民眾如遇到任何玩具租賃服務相關消費問題，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。（編輯：張銘坤）1141209