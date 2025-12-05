《玩具總動員》出沒台北101！打造４大夢幻場景：星際奇幻光廊、胡迪牛仔驛站

《玩具總動員》現身信義區！台北101今年特別攜手迪士尼，以經典動畫為主題，打造全新耶誕燈飾，可以看到胡迪、巴斯光年、三眼怪等角色出沒，在周邊打造４大歡樂打卡點！購物中心４樓都會廣場也化身為「耶誕奇幻樂園」，有旋轉木馬、聖誕雪橇等夢幻裝置，同樣超好拍！趕緊一起來看看吧～

《玩具總動員》出沒台北101

12月即將到來，信義區各大百貨的夢幻耶誕樹、耶誕佈景陸續點燈，今年台北101與迪士尼皮克斯經典動畫電影《玩具總動員》合作，打造大朋友、小朋友都愛的歡樂主題燈飾，現場設置４大主題造景，可以看到經典角色胡迪、巴斯光年、三眼怪等人氣角色，展期更長達三個多月，於即日起一路展出至2026/3/8，將耶誕節的溫馨歡樂氛圍，一路延續至元宵節！

▲今年台北101與迪士尼皮克斯經典動畫電影《玩具總動員》合作，於大樓周邊打造主題燈飾。

必拍４大角色打卡點

超可愛的《玩具總動員》主題燈飾，從試燈開始就在網路掀起話題討論！「胡迪的牛仔驛站」位於101大門口松智廣場，可以見到牛仔胡迪熱情迎接民眾到來；松智路上還有集結多個經典角色的「星際奇幻光廊」，英勇的胡迪、無畏的巴斯光年、熱情奔放的翠絲、可愛的抱抱龍與牧羊女、充滿活力的三眼怪大集合。

▲「胡迪的牛仔驛站」位於大門口１樓松智廣場，可以見到牛仔胡迪熱情迎接民眾到來。

▲「玩具總動員星際奇幻光廊」位於１樓松智路側，走廊兩側可以見到各種經典角色登場。

信義路這一面則有「巴斯光年的宇宙飛船」，以LED燈光打造未來感十足的太空座艙，結合聲光特效，重現動畫中巴斯光年太空任務現場的臨場感；串聯信義路、松智路、水舞廣場人行道的「星光大道」，則以三眼怪的奇幻光彩、胡迪牛仔帽的冒險氣息、象徵無限宇宙的星球，以及充滿童趣與創意的叉奇等元素裝飾，繽紛又可愛。

▲「巴斯光年的宇宙飛船」位於信義路上，未來感十足的太空座艙降落廣場。

▲串聯信義路、松智路、水舞廣場人行道的「星光大道」，充滿三眼怪、胡迪牛仔帽、叉奇及星球元素，繽紛又可愛。

室內美拍旋轉木馬、聖誕雪橇

除了結合《玩具總動員》打造的夢幻耶誕燈飾，在台北101購物中心４樓「都會廣場」，還有以奇幻馬戲團為主題打造的「耶誕奇幻樂園」，設有巨型嘉年華熱氣球、繽紛馬戲團小屋、歡樂聖誕旋轉木馬、閃耀聖誕火車雪橇及華麗耶誕樹等夢幻打卡點！12/6～12/28期間，每個週末下午都有2025《夢想舞台耶誕音樂會》，集結５大公益團體，串聯10處原鄉部落校園與表演團體、16所城市中小學、共27組表演團隊、超過500位兒童與青少年，帶來合唱、弦樂、管樂、直笛等多元音樂演出，以及原民舞蹈、傳統樂器與傳唱表演，以音樂與舞蹈傳遞愛與希望。

▲４樓「都會廣場」以奇幻馬戲團為概念，打造夢幻的「耶誕奇幻樂園」。

▲精美華麗的旋轉木馬、火車雪橇、嘉年華熱氣球通通都必拍！

【景點資訊】

台北101購物中心

地址：台北市信義區信義路五段7號

電話：02-8101-8800

時間：週日至四11：00～21：30／週五、六11：00～22：00

