《玩具總動員》出沒台北101！打造４大夢幻場景：星際奇幻光廊、胡迪牛仔驛站
《玩具總動員》現身信義區！台北101今年特別攜手迪士尼，以經典動畫為主題，打造全新耶誕燈飾，可以看到胡迪、巴斯光年、三眼怪等角色出沒，在周邊打造４大歡樂打卡點！購物中心４樓都會廣場也化身為「耶誕奇幻樂園」，有旋轉木馬、聖誕雪橇等夢幻裝置，同樣超好拍！趕緊一起來看看吧～
《玩具總動員》出沒台北101
12月即將到來，信義區各大百貨的夢幻耶誕樹、耶誕佈景陸續點燈，今年台北101與迪士尼皮克斯經典動畫電影《玩具總動員》合作，打造大朋友、小朋友都愛的歡樂主題燈飾，現場設置４大主題造景，可以看到經典角色胡迪、巴斯光年、三眼怪等人氣角色，展期更長達三個多月，於即日起一路展出至2026/3/8，將耶誕節的溫馨歡樂氛圍，一路延續至元宵節！
▲今年台北101與迪士尼皮克斯經典動畫電影《玩具總動員》合作，於大樓周邊打造主題燈飾。
必拍４大角色打卡點
超可愛的《玩具總動員》主題燈飾，從試燈開始就在網路掀起話題討論！「胡迪的牛仔驛站」位於101大門口松智廣場，可以見到牛仔胡迪熱情迎接民眾到來；松智路上還有集結多個經典角色的「星際奇幻光廊」，英勇的胡迪、無畏的巴斯光年、熱情奔放的翠絲、可愛的抱抱龍與牧羊女、充滿活力的三眼怪大集合。
▲「胡迪的牛仔驛站」位於大門口１樓松智廣場，可以見到牛仔胡迪熱情迎接民眾到來。
▲「玩具總動員星際奇幻光廊」位於１樓松智路側，走廊兩側可以見到各種經典角色登場。
信義路這一面則有「巴斯光年的宇宙飛船」，以LED燈光打造未來感十足的太空座艙，結合聲光特效，重現動畫中巴斯光年太空任務現場的臨場感；串聯信義路、松智路、水舞廣場人行道的「星光大道」，則以三眼怪的奇幻光彩、胡迪牛仔帽的冒險氣息、象徵無限宇宙的星球，以及充滿童趣與創意的叉奇等元素裝飾，繽紛又可愛。
▲「巴斯光年的宇宙飛船」位於信義路上，未來感十足的太空座艙降落廣場。
▲串聯信義路、松智路、水舞廣場人行道的「星光大道」，充滿三眼怪、胡迪牛仔帽、叉奇及星球元素，繽紛又可愛。
室內美拍旋轉木馬、聖誕雪橇
除了結合《玩具總動員》打造的夢幻耶誕燈飾，在台北101購物中心４樓「都會廣場」，還有以奇幻馬戲團為主題打造的「耶誕奇幻樂園」，設有巨型嘉年華熱氣球、繽紛馬戲團小屋、歡樂聖誕旋轉木馬、閃耀聖誕火車雪橇及華麗耶誕樹等夢幻打卡點！12/6～12/28期間，每個週末下午都有2025《夢想舞台耶誕音樂會》，集結５大公益團體，串聯10處原鄉部落校園與表演團體、16所城市中小學、共27組表演團隊、超過500位兒童與青少年，帶來合唱、弦樂、管樂、直笛等多元音樂演出，以及原民舞蹈、傳統樂器與傳唱表演，以音樂與舞蹈傳遞愛與希望。
▲４樓「都會廣場」以奇幻馬戲團為概念，打造夢幻的「耶誕奇幻樂園」。
▲精美華麗的旋轉木馬、火車雪橇、嘉年華熱氣球通通都必拍！
【景點資訊】
台北101購物中心
地址：台北市信義區信義路五段7號
電話：02-8101-8800
時間：週日至四11：00～21：30／週五、六11：00～22：00
更多食尚玩家報導
全台海拔最高聖誕樹「這天」點燈！2025山谷燈光節開跑，美拍雲端上的祕境
全台最大「薑餅城市」夢幻點燈！超過70座薑餅屋超好拍，聖誕市集快閃２天
台北101跨年煙火搶先看！迪士尼角色光雕秀登場，玩具總動員、史努比陪倒數
美拍雪國童話森林！台中夢幻雪白木大爆發，台灣限定黃金楓隧道同步登場
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 10
吳君如、陳可辛19歲女兒驚豔「巴黎名媛舞會」！一襲藍色高訂禮服美到外媒狂讚
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 小時前 ・ 5
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 125
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 10
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1048
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 5
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 76
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 21
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 5
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 12
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 2 天前 ・ 4
造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨秀原話狠打臉
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導日本首相高市早苗近期喊出「台灣有事論」掀起中日兩國波瀾，而高市早苗昨（3）日在參議院全體會議中，針對中國在1972年《日中聯合聲明》宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」則強調尊重並理解，而且對台灣立場不變。豈料，高市早苗一席話卻遭網友扭曲成「承認台灣屬於中國一部份」；對此，民進黨發言人吳錚今（4）日秀原話狠打臉，相關內容也曝光了！民視 ・ 16 小時前 ・ 237
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 2 天前 ・ 192
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 34
NBA》快艇無情裁掉CP3 「魔獸」邀請保羅來台灣打球
快艇在台灣時間昨（3）日突然宣布與「控衛之神」保羅（Chris Paul）分道揚鑣、震驚全NBA。不過「魔獸」霍華德（Dwight Howard）則立刻拋橄欖枝，邀請CP3來台灣打球。保羅在當地時間3日凌晨3時左右，突然於個人Instagram限時動態自爆「我要被送回家了」，隨即快艇也發表聲明，證實球團將與這位準名人堂控衛分道揚鑣。Aye CP3 pull-up ??♂️ you said it not me pic.twitter.com/gyYzICkEt7— Dwight Howard (@DwightHoward) December 3, 2025由於本季是保羅最後一季，沒想到這位曾經締造快艇「空拋之城」的傳奇控衛，卻被球隊無預警裁掉，外界也都將砲口對準快艇，認為球隊對保羅太過無情。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，有消息人士透露，保羅經常向全隊上下直球對決，要求大家必須直接對戰績不佳負責任，但這樣的領導風格已讓球團感到困擾，總教練魯（Tyronn Lue）甚至已有數週的時間未與他進行溝通。Dwight Howard ?“Taiwan is麗台運動報 ・ 18 小時前 ・ 14
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4