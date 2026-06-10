《玩具總動員》鐵粉泰勒絲來了 秀VHS錄影帶要簽名

自稱5歲時頭一次看《玩具總動員》就愛上這部片的泰勒絲（右），帶著收藏的VHS錄影帶參加《玩具總動員5》首映，還跟提姆艾倫（左起）、湯姆漢克斯、瓊庫薩克要簽名。（迪士尼提供）

皮克斯動畫新片《玩具總動員5》（Toy Story 5）於洛杉磯進行全球首映，替電影創作並演唱主題曲〈I Knew It, I Knew You〉的天后泰勒絲（Taylor Swift），無預警地出席活動，還帶著收藏的《玩具總動員》VHS錄影帶，主動跟配音的明星湯姆漢克斯（Tom Hanks）、提姆艾倫（Tim Allen）要簽名！現在還有人知道什麼是VHS錄影帶嗎？

泰勒絲獻唱《玩具總動員5》的消息，直到6月2日才正式對外宣佈，之前都是保密到家，替胡迪牛仔配音的湯姆漢克斯就說，他們之前看的版本就沒有這首歌，大家也想不到居然是泰勒絲出馬演唱。泰勒絲則表示，打從她5歲時第一次看《玩具總動員》時，就深深愛上了這部片的角色，甚至在Instagram上公開自己小時候打扮成牛仔的珍貴影像。

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胡迪牛仔（左起）、湯姆漢克斯、提姆艾倫、巴斯光年。（迪士尼提供）

不過驚喜不光於此，在電影首映結束後，泰勒絲現身於舞台上，親自彈奏鋼琴，首度現場演唱〈I Knew It, I Knew You〉。隨後替第一集演唱主題曲〈You’ve Got a Friend in Me〉的歌手蘭迪紐曼（Randy Newman）也出場，兩人一同合唱了〈You’ve Got a Friend in Me〉。泰勒絲說，「可以成為這部片的一小部分，對我意味重大，因為《玩具總動員》系列電影當中，我最喜歡的就是《玩具總動員5》，非常榮幸我也能參與。我想感謝迪士尼與皮克斯的所有創作人，替這部片付出的心血，這部片美到不行，是真正的傑作。」

瓊庫薩克（左）與泰勒絲（右）合影，因為瓊庫薩克替女牛仔翠絲配音，而翠絲是這一次泰勒絲寫歌的靈感來源。（迪士尼提供）

而新歌〈I Knew It, I Knew You〉在6月5日公開後，24小時內就締造多個音樂串流平台的收聽紀錄，粉絲都稱讚泰勒絲的歌路回到了她當年出道時的鄉村音樂風格，顯得格外真誠。湯姆漢克斯則回憶，眾人被帶到一間特製的隔音房間，然後才被告知，《玩具總動員5》的真正主題曲要播放了，還是泰勒絲唱的，「我當時心想，『你們居然瞞了我們這麼久？！』我們當初看的版本裡頭沒有這首歌，不是片中真正出現的音樂。」

《玩具總動員5》的配音卡司陣容，康納歐布萊恩（左起）、湯姆漢克斯、瓊庫薩克、葛麗塔李。（迪士尼提供）

泰勒絲現場演唱〈I Knew It, I Knew You〉

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