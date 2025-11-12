《玩具總動員5》前導預告曝光 引網熱議：這敵人很好打敗

台北市 / 林彥廷 綜合報導

迪士尼日前宣布《玩具總動員5》預計將於2026年6月上映，同時釋出了多張電影概念圖，也透露第5集的主題會圍繞在玩具與電子產品之間的對抗。迪士尼影業今（12）日釋出前導預告，畫面曝光後隨即引發網友們熱議。

預告中可以看到，邦妮收到了一個包裹，隨後主角群都露出驚訝、害怕的表情，接著邦妮開心地拿出「莉莉板」，預告中也寫著「玩具世代，正式終結？」影片最後則出現巴斯光年與胡迪害怕的神情。

預告曝光後引發熱烈討論，有人留言說「胡迪不是離開了嗎？」、「第四集胡迪不是跟團隊分開了？ 平時宇宙？」、「玩具總動員能出到第五集不簡單」、「我等不及了」、「胡迪回來了？？」、「希望胡迪回來的理由能合理...」、「這敵人很好打敗，偷偷拔充電器就永遠玩不了了」、「安弟不氣死才怪，我把最愛的玩具留給妳，妳卻這樣遺忘了它」、「所以胡迪為什麼在家裡？？他不是跟寶貝在一起嗎！」等。

