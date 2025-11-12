《玩具總動員5》回來了 胡迪、巴斯光年面對新危機平板電腦
皮克斯正式推出電影《玩具總動員5》首支前導預告與全新海報，在預告中，包裹打開的瞬間，讓所有玩具集體「皮皮挫」的到底是何等厲害人物？原來這次玩具主角陷入3C危機，影迷們將首次見到全新角色「莉莉板」，1款高科技、青蛙造型的智慧平板玩具，讓傳統玩具胡迪跟巴斯光年面臨全新考驗。
《玩具總動員5》湯姆漢克斯再度回歸，為忠誠的牛仔胡迪配音；提姆艾倫繼續為巴斯光年獻聲；瓊庫薩克再次化身活力滿滿的牛仔女孩翠絲；東尼海爾也回歸，為手工玩具叉奇配音。另外驚喜獻聲的還有康納歐布萊恩將飾演如廁訓練科技玩具「Smarty Pants」，而本次玩具最大威脅則是由葛莉塔李為莉莉板配音。
《玩具總動員5》由奧斯卡獎得主安德魯史坦頓（《瓦力》、《海底總動員》、《海底總動員2：多莉去哪兒》）執導，肯娜哈里斯擔任聯合導演，並由林賽柯林斯（《青春變形記》、《瓦力》、《海底總動員2：多莉去哪兒》）製作。
其他人也在看
《玩具總動員5》胡迪、巴斯光年嚇到皮皮挫 湯姆漢克斯全員回歸揭史上最大危機
《玩具總動員5》釋出首支前導預告與全新海報，宣布這部經典動畫續集將於2026年6月上映。新一集故事揭示了玩具們將面臨有史以來最大的威脅，就是來自高科技時代的「3C危機」。鏡報 ・ 7 小時前
劉真離世5年！辛龍傳國外再婚「疑婚內出軌」 本人首度回應真相藏洋蔥
辛龍在妻子「國標女王」劉真離世後，低調生活多年，並專注創作與照料女兒，近日也傳出已在國外二度結婚，消息曝光，掀起話題，辛龍本人也首度公開親自回應，並曝自己的近況。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中部幾乎無風雨！ 苗.中.彰.雲停班課 百貨.KTV湧人潮
中部中心／綜合報導中部地區，四個縣市，宣布12日停班課，不過周二晚間，一直到週三傍晚前，中部幾乎都沒有風雨，讓民眾賺到一天颱風假，KTV業者，訂包電話接不停，台中幾間百貨公司、outlet也都正常營業，一開門，就湧入大批放假民眾，海線魚市場熟食攤商備貨量，也平時多出2倍，就是為了因應颱風假人潮。民視 ・ 3 小時前
被嫌太無趣！「最美星二代」自曝最恐怖社交狀態
王中平與余皓然的女兒韓菲，有「最美星二代」之稱，現年22歲的她不僅擁有亮眼外型，更以音樂為志，為追夢毅然休學、於2023年正式出道。平時在社群上樂於與粉絲互動的她，10日則在IG發表一篇長文，首度吐露成長過程中面對「被誤解」與「被標籤」的心境。中時新聞網 ・ 4 小時前
聖誕交換禮物神隊友！$1000 預算買到名牌/限量品，二手競標攻略大公開
當聖誕鐘聲響起，空氣中充滿了節慶氣息時，你的腦中是不是也響起了警報：「交換禮物到底要送什麼？」尤其當預算被限制在 $500 到 $1000 之間時，要送出有創意、有質感，同時又不淪為「地獄禮物」的聖誕禮物，簡直是年度挑戰！傳統賣場的制式商品總是缺乏驚喜感，很難找到高 CP 值禮物。但今年，你可以當聖誕派對上的**「禮物神隊友」！我們將教你如何運用 Yahoo 拍賣的競標模式，將小預算發揮出大價值，用智慧為朋友挑選到高 CP 值的限量品**。Yahoo好好買 ・ 1 天前
NIKE鞋$1,111開搶！雙11一日限定價，結帳再79折，8大必搶、最省買法一次看
全年最低全場結帳再79折,限時24H挑戰賠售極限!專區獨家特談限時$999/$1111均一價鞋款，P6000指定款再加碼限量50點OPEN POINT點數，回饋後一雙只要$1611搶購NIKE指定款，手慢就沒了，趕快揪姊妹們一起來搶。Yahoo好好買 ・ 1 天前
劉真愛女4歲喪母！辛龍「躲欄杆偷看她上學」近況曝光這點遺傳媽媽
「國標舞女王」劉真2020年初接受心臟手術不幸離世，享年44歲。丈夫辛龍沉潛5年，昨（10）日驚喜登上飛碟電台《夜光家族》分享這些年生活，透露劉真追思會結束後，家中保母便因故離職，父母辭世、哥哥又移居海外的他，只好一間扛起照顧4歲愛女「霓霓」的責任。父女倆這些年相依為命，如今女兒近況也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李拾壹找暗黑女神加持MV 東尼大木親吻前先刷牙趣味十足
來自香港的創作歌手李拾壹近期推出全新單曲〈中長髮男〉，靈感源自他疫情期間無法理髮，只好留長頭髮的生活日常，透過歌曲傳達自在快樂的生活態度。為了呈現幽默與歡樂，他特地前往東京拍攝MV，找來日本AV界重量級男優「暗黑周杰倫」東尼大木與女優美園和花共同演出，3人在鏡頭前帶來不少爆笑與驚喜橋段。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
Signia by Hilton將落腳台南 (圖)
台南大億麗緻酒店由福泰國際旅館管理顧問公司接手，將與希爾頓集團合作，引進國際飯店品牌Signia by Hilton落腳台南。圖為福泰飯店集團與希爾頓集團11日拜會台南市長黃偉哲（右3），說明計畫。中央社 ・ 9 小時前
中國房企銷售壓力大 行銷手段五花八門
（中央社記者李雅雯台北11日電）中國房地產市場不振，房企銷售壓力加大，快速賣出、取得現金流為第一目標。為達到銷售目的，有房企大打折扣戰，還有房企推出「先住後買」計畫，潛在買家可試住1個月。中央社 ・ 1 天前
15萬顆芬普尼蛋流入市面「目前僅回收2萬顆」 食藥署揭原因
食藥署副署長蔡淑貞表示，問題蛋的回收由各地衛生局執行，目前仍持續進行。該批蛋品來源明確，為單一牧場生產的洗選蛋，具可追溯溯源碼及洗選日期，籃蛋亦附有QR碼，民眾可據此辨識來源。她提醒，若發現購得問題蛋，應立即停止食用並辦理退貨。蔡淑貞指出，回收數量尚在統計...CTWANT ・ 6 小時前
東京聽奧15日開幕 蕭美琴勉勵選手「沉默也能綻放力量」
即時中心／林韋慈報導日前蕭副總統為東京聽奧代表團授旗，期許運動員於競技擂台上展現臺灣力量，也感謝每位選手全心投入，透過行動向世界證明臺灣堅韌不屈的精神。並表示，政府將持續積極投入資源，改善訓練場地、強化支援輔具，期盼讓選手們都能站上競技擂台展現實力。民視 ・ 6 小時前
大樂透開獎了！11/11中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114104期開獎重播請見下方。中獎號碼為11、16、42、47、44、24，特別號32。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
運研所調查：亞太往北美航點轉運 桃機22.1％勝東京羽田、香港
全球航空客運市場大致恢復至疫情前水準，交通部運輸研究所今天（12日）公布統計，在轉運總量方面，舊金山航線220萬人次最多，以亞太機場往前述北美航點轉運旅次占比看，桃園機場僅輸給南韓仁川機場，還贏過東京羽田機場、香港機場。交通部運輸研究所今天舉行座談會，邀請專家學者、交通部航政司、民航局、桃園機場公司自由時報 ・ 6 小時前
台鐵交通斷！樹林＝台東「對號列車」18:00前全停駛
台鐵交通斷！樹林＝台東「對號列車」18:00前全停駛EBC東森新聞 ・ 6 小時前
亞洲首間Signia落腳台南！福泰×希爾頓聯手 原大億麗緻改裝明年開幕
台南旅宿市場再添國際級亮點！福泰飯店集團今（12）日宣布，與希爾頓集團攜手打造全台首家、同時也是亞洲首間「Signia by Hilton」酒店，正式簽署委託管理合約，預計於2026年開幕營運。飯店原址為台南大億麗緻酒店，重新翻修與擴建後，將由希爾頓集團管理，為台南注入嶄新國際能量。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
颱風假麗寶OUTLET湧人潮 主題餐廳現排隊人龍
鳳凰颱風逼近，台中市停班停課，由於風雨不大，百貨公司跟大型OUTLET都正常營業，其中，麗寶OUTLET MALL今（12）日中午後湧現大量人潮，停車場在中午12點30分起出現排隊車流，各大主題餐廳門中廣新聞網 ・ 6 小時前
【和碩法說】前三季EPS 3.42元年減三成 執行長鄧國彥、鄭光志：估第四季營收微增
和碩（4938）今（12）日舉行第三季營運說明會，公布前三季合併營收為7,976.32億元，與去年同期持平，歸屬母公司業主淨利91.36億元，每股盈餘（EPS）為3.42元，年減三成。共同執行長鄧國彥、鄭光志表示，第三季營運表現與原先預期相符，展望第四季，雖筆電業務進入季節性淡季，但桌機與伺服器需求穩健，加上遊戲機銷售持續熱絡，整體營收仍有望較第三季小幅成長。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
桃園南門市場受損區盼趕年底前完成重建 市府擬發每攤3萬救助金
有逾60年歷史的桃園市桃園區南門市場5日大火，漁市場及公有市場幾被燒毀，市長張善政今（12）日主持市政會議時說明重建進度，市府將分2期重建，17日將開始進行燒毀區域的拆除工程，接續重建工程希望趕在年底前完工，同時一併整頓南門市場外攤環境，此外，市府也將發放緊急應變救助金，初步規劃每攤3萬元。自由時報 ・ 6 小時前
《玩具總動員5》揭曉史上最大反派 是小朋友的平板電腦
玩具們回來了！但是《玩具總動員5》（Toy Story 5）這回他們碰上了，史上最大的反派，就是小朋友專屬的平板電腦！現在人人都沉迷在3C科技產品裡，就沒人想要碰玩具了！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前