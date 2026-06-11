《玩具總動員5》大銀幕回歸 湯姆漢克斯掛保證：精彩而完整的篇章

【緯來新聞網】陪伴無數影迷度過童年時光的經典動畫全新續集《玩具總動員5》，即將於本月17日全台盛大上映！這一次由迪士尼與皮克斯聯手打造、並由《海底總動員》、《瓦力》金獎編導安德魯史坦頓親自執導的新作，集結了影史上最堅強的黃金配音陣容，包含基努李維、提姆艾倫、瓊安庫薩克等核心卡司全員歸位。這群老朋友將在片中遭遇前所未有的科技危機，正面迎戰現代平板與3C產品對傳統玩具的巨大衝擊。

迪士尼與皮克斯神作續集《玩具總動員5》即將在17日全台上映，經典玩具角色全員回歸，將面臨現代3C產品帶來的全新生存挑戰。（圖／迪士尼提供）

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為經典角色「胡迪牛仔」配音長達31年的兩屆奧斯卡影帝湯姆漢克斯，受訪時對於這個傳奇IP能持續延續至今感到難以置信。他也向所有大小影迷掛保證：「我不知道皮克斯是怎麼做到的，但這確實是《玩具總動員》系列中一個精彩且完整的篇章。」有趣的是，雖然劇中的玩具們不會老化，但經過了30年的歲月洗禮，胡迪在這一集的外觀上也出現了有趣的「職災」變化——後腦勺不僅被磨損出了一個圓形禿，肚子也走樣變成了啤酒肚。湯姆漢克斯對此幽默解釋，因為胡迪被過度使用了，布料與填充物隨著時間自然會逐漸變形。

胡迪牛仔在成為遺落玩具後，終於返回家鄉重新回到玩具家族的懷抱。（圖／迪士尼提供）

這一集的故事圍繞著原本遺落在各地的玩具夥伴們再度重聚，然而在回到小主人邦妮的身邊後，卻發現邦妮的生活早已被各式各樣的科技產品佔據，進而讓玩具們開始懷疑起自身的價值。為「翠絲」配音的女星瓊安庫薩克感性表示，這部電影精準探討了當代父母最擔心的科技成癮問題，同時也深刻傳遞了人性和忠誠的本質，更透露自己觀影時一度感動到落淚。

《玩具總動員5》由金獎導演安德魯史坦頓執導，不僅原班人馬悉數回歸，更加入多位3C科技新角色，打造玩具史上最堅強的陣容。（圖／迪士尼提供）

除了胡迪、巴斯光年、抱抱龍、牧羊女與卡蹦公爵等經典班底，本集還加入了「莉莉板」、「褲褲寶」及「小快拍」等話題新角色。幕後配音更力邀葛莉塔李、康納歐布萊恩等人驚喜獻聲。在皮克斯的精心雕琢下，這群玩具們將再度於逆境中展現不可替代的價值與意義，絕對是今年暑假最受矚目的現象級動畫巨作。

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