《玩具總動員5》掀熱潮！從穿搭配件到旅行生活 必入手大人系可愛單品

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記者李鴻典／台北報導

深受全球大小朋友喜愛的迪士尼皮克斯《玩具總動員5》將於2026年6月17日正式在台上映。從胡迪、巴斯光年到三眼怪，《玩具總動員》系列多年來陪伴無數人成長，也成為跨世代共同記憶；隨著全新故事即將登場，今年夏天也掀起一波《玩具總動員5》商品熱潮，從飾品、珠寶、包款、鞋履到行李箱，多個品牌同步推出全新系列，讓經典角色正式走進日常穿搭與旅行生活之中。

D+AF胡迪輕量小白鞋。（圖／品牌業者提供）

vacanza accessory推出全新《玩具總動員》系列，以「大人感牛仔系列」、「經典角色玩心系列」與「阿薛街頭潮流系列」三大主題重新演繹角色魅力。其中，「火腿・純鋼Y字鍊」結合可調式Y字鍊與隱藏式收納結構；「胡迪・純鋼項鍊」則致敬《玩具總動員2》經典場景，加入可左右擺動的機關設計。此外，「巴斯光年&抱抱龍・純鋼垂掛耳環」、「胡迪・純鋼垂掛耳環」與「阿薛・純鋼垂掛耳環」也透過牛仔元素、角色塗鴉與潮流細節，把童年角色變成更適合日常配戴的大人系飾品。

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vacanza accessory推出全新「玩具總動員系列」。（圖／品牌業者提供）

ROBINMAY全新「玩具總動員系列」將角色元素融入包款設計，其中「水桶尼龍斜背包」以輕量尼龍材質搭配束口水桶輪廓、多層收納與角色刺繡細節，兼具機能與造型感；「狂派塗鴉斜背包（M）」則透過塗鴉元素、替換式零錢包與角色矽膠吊飾，增加更多穿搭變化性。系列同步推出「奇幻冒險後背包（玩具總動員系列）」與「玩具總動員系列娃娃吊飾」，包含「火箭三眼怪」與「三眼怪／叉奇」等角色款式，替整體系列增添更多收藏樂趣。

ROBINMAY全新玩具總動員系列「狂派塗鴉斜背包(M)」。（圖／品牌業者提供）

D+AF為迎接《玩具總動員5》上映，推出全新「玩具總動員系列」鞋履，將胡迪與翠絲元素融入復古球鞋設計。「胡迪款牛仔德訓鞋」以丹寧牛仔面料雙色拼接搭配星星警長徽章，重新演繹西部牛仔風格；「翠絲款輕量小白鞋」則透過乳牛紋馬毛拼接與雙色鞋帶，打造甜酷兼具的造型感；「胡迪款輕量小白鞋」則以較低調的配色延伸牛仔元素，讓熟悉的角色魅力在日常穿搭中多了幾分率性與復古感，也替電影上映前再掀一波童年回憶熱潮。

D+AF為迎接《玩具總動員5》上映，推出全新「玩具總動員系列」鞋履。（圖／品牌業者提供）

日本客製珠寶品牌K.UNO推出全新「《玩具總動員》時尚珠寶系列（Toy Story Jewelry Collection）」，以更成熟細膩的珠寶語彙重新詮釋角色魅力。系列中，「鴨霸與兔崽子」與「熊抱哥」皆透過立體輪廓、角色配色與精緻工藝呈現收藏感與日常實戴性，讓《玩具總動員》不只停留在童年回憶，也成為能長久配戴的時尚珠寶；也提供高度客製化服務，能依照不同顧客需求打造專屬珠寶作品，並由品牌服務專員與設計師協助規劃設計細節，呈現兼具個人特色與收藏價值的專屬珠寶！全系列預計於台灣 2026 年 7 月正式上市。

K.UNO全新「《玩具總動員》時尚珠寶系列」。（圖／品牌業者提供）

Doris朵莉絲推出迪士尼正版授權「極o能裝迪士尼系列－旅途航線」行李箱，將胡迪、巴斯光年與三眼怪結合手繪塗鴉風格，打造更具玩心感的旅行單品。系列採用100% PC材質製作，搭配五輪360度萬向輪與PRO款「前開式收納空間」設計，可快速拿取筆電與旅行文件，兼顧旅行移動中的便利性與收納需求，也讓《玩具總動員》的冒險精神正式延伸至旅行生活之中。

Doris朵莉絲全新「極o能裝迪士尼系列－旅途航線」行李箱。（圖／品牌業者提供）

面對陰晴不定的天氣，包款不只是穿搭配件，更成為守護隨身物品的重要裝備。PORTER INTERNATIONAL精選多款兼具防潑水機能與設計的經典系列；NEW HEAT及全新登場的SWAY系列，皆採用尼龍強力纖維材質，形成獨特立體紋理與色澤，具備優異的耐磨與抗拉強度，更搭載防潑水特性，無論日常通勤或戶外活動，都能提供穩定可靠的收納防護。面對雨勢較大的戶外移動，GAP及RENEW系列則以廣泛應用於戶外登山及露營用品的PVC薄層加工材質打造，具備優異的耐刮磨與防水特性，有效降低雨水滲透。

NEW HEAT郵差包。（圖／品牌業者提供）

針對商務人士與旅遊需求，HARDY及VENTURE系列以輕盈機能為核心，兼具防潑水面料與高效收納空間，其中VENTURE系列更使用防水拉鍊設計，無論穿梭城市、出差或旅途間，皆能從容應對多變天氣與移動需求。

VENTURE雙層斜背包。（圖／品牌業者提供）

隨著棒球文化持續在全球掀起熱潮，作為全球指標性的帽飾與運動時尚品牌，New Era與棒球運動的深厚淵源也持續延伸至更多元的潮流場域。此次New Era正式進駐台北大巨蛋商圈，於SOGO大巨蛋打造全新品牌門市，能近距離感受MLB官方球帽品牌的經典魅力！

齊聚棒球熱血與潮流魅力New Era SOGO大巨蛋門市全新開幕。（圖／品牌業者提供）

New Era也再度攜手華納兄弟經典卡通《樂一通》，推出全新「Looney Tunes x MLB 2026」聯名系列。將《樂一通》經典角色化身球場明星，結合MLB球隊元素推出帽款與服飾商品，為棒球文化注入更多童趣與活力！為慶SOGO大巨蛋門市開幕，自6月12日起推出開幕限定活動，單筆消費滿NT$3,200即贈New Era木質書燈乙個，數量有限，送完為止。

大巨蛋門市導入New Era特色客製服務，包括整帽機與帽款燙印機台。（圖／品牌業者提供）

UNIQLO持續推動的「PEACE FOR ALL」慈善T恤企劃，將推出五款全新設計，於6月19日正式發售。本次攜手奧斯卡得主關繼威（Ke Huy Quan）、知名電影導演及編劇索菲亞・柯波拉（Sofia Coppola）、難民影像基金（Displacement Film Fund / DFF），以及過往合作夥伴——荷蘭繪本作家暨平面設計師迪克・布魯納（Dick Bruna）所創作的 Miffy 米飛兔系列、查爾斯・舒茲（Charles M. Schulz）筆下經典漫畫PEANUTS系列，共同透過多元創作傳遞對和平的共同願景。

UNIQLO PEACE FOR ALL慈善T恤推出五款全新作品，6月19日正式上市。（圖／品牌業者提供）

迎接創立50週年，奇威集團於林口打造全台首間「奇威花園Keywear Garden」旗艦店。奇威花園林口旗艦店佔地近百坪，規劃為兩層樓複合式生活空間。

奇威集團於新北市林口打造全台首間「奇威花園Keywear Garden」旗艦店。（圖／品牌業者提供）

以女性服飾為核心，並導入人寵親子裝、寵物食品與生活用品，同時集結東笙鞋履、京美機能健康商品及奇威自有生活品牌HANA HANA等跨界選品，提供從穿搭、美感、健康到生活風格的一站式體驗。

奇威花園林口旗艦店提供從穿搭、美感、健康到生活風格的一站式體驗。（圖／品牌業者提供）

在這個高壓快節奏的時代，頭皮出油、髮根扁塌和脆弱斷髮已成為不可忽視的初老警訊。在美妝競爭激烈的韓國，專為頭皮養護而設計的專業品牌「Lilyeve」霸榜韓國Olive Young洗護類別銷售冠軍，已成無數韓妞與KOL私藏的「髮量密碼」。Lilyeve日前正式登台，並於全台屈臣氏獨家上市，帶來豐盈養髮革命。

Lilyeve日前正式登台。（圖／品牌業者提供）

隨著夏季高溫來襲，流汗、濕黏與異味問題成為許多人日常困擾。日本男性保養品牌GATSBY針對夏季常見的身體清爽需求，推出從出門前預防、外出時降溫到流汗後清潔的完整對策。

GATSBY超強96H止汗淨味滾珠、GATSBY體用抗菌濕巾（極地海洋）超值包、GATSBY魔法激凍體用噴霧（冰涼蘇打）。（圖／品牌業者提供）

連日高溫搭配梅雨季高濕度，不少人早上剛整理好的髮型，出門沒多久就變成扁塌「海苔頭」。隨著悶熱天氣加劇頭皮出油問題，消費者也開始重新檢視洗髮習慣，不再一味追求強力去油，而是轉向頭皮平衡保養。台灣植萃品牌，希望協助消費者維持清爽蓬鬆感。

康定推出主打頭皮平衡管理的洗護產品。（圖／品牌業者提供）

隨著路跑、登百岳、公路單車等戶外運動的盛行，運動已成為一種新型態的社交，同時也是個人潮流標籤與生活風格的展現。看準運動熱潮帶動「科學訓練與監測」的強烈需求，台灣3C科技代理商WitsPer智選家，獨家代理芬蘭頂級探險品牌Suunto的Outdoor系列錶款，為科技與極限運動愛好者帶來兩款腕上新選擇，分別為戶外探險旗艦Suunto Vertical 2，以及為越野打造的Suunto Race 2，售價14,990元起，已於WitsPer智選家品牌官網、蝦皮商城以及momo購物網同步熱賣中。

Suunto Vertical 2通過軍規測試，契戶外探險需求。（圖／品牌業者提供）

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