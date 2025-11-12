《玩具總動員5》揭曉史上最大反派 是小朋友的平板電腦
玩具們回來了！但是《玩具總動員5》（Toy Story 5）這回他們碰上了，史上最大的反派，就是小朋友專屬的平板電腦！現在人人都沉迷在3C科技產品裡，就沒人想要碰玩具了！
1995年問世的《玩具總動員》，是影史上第一部電腦動畫長片，堪稱是劃時代的創舉，此後傳統的手繪動畫就慢慢退場，悉數以電腦動畫製作取代。戲裡牛仔胡迪提心吊膽，深怕小主人安迪的新玩具巴斯光年，會讓他被遺忘。但在戲外多年以後，真正搶走玩具市場的，不是另外一個新的玩具，而是現在人手一台的手機、平板電腦。
《玩具總動員5》回到第一集故事的出發點，就是玩具的主人邦妮拿到了新玩具，是一台小朋友專屬的平板電腦。這是全新角色「莉莉板」，一款高科技、青蛙造型的智慧平板玩具，有了這個新寶貝是誰還需要玩具呢？玩具的末日終於來了！
奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）再度回歸，為忠誠的牛仔胡迪配音；提姆艾倫（Tim Allen）繼續為巴斯光年獻聲；瓊庫薩克（Joan Cuscack）再次化身活力滿滿的牛仔女孩翠絲；東尼海爾（Tony Hale）也回歸，為手工玩具叉奇配音。另外驚喜獻聲的還有本屆奧斯卡典禮主持人康納歐布萊恩（Conan O’Brien）將飾演如廁訓練科技玩具「Smarty Pants」，而本次玩具最大威脅則是由葛莉塔李（Greta Lee）為莉莉板配音。
提姆艾倫在2024年底，首次透露替《玩具總動員5》參與第一次、為時5小時的製作會議，他表示：「這個故事非常非常聰明。如果他們沒想出很出色的劇本，就不會開拍。」他也強調，製作的出發點是希望故事可以成功，「我真的不相信這是為了錢，我確定他們的確希望這故事成功，但這不是動機。」
《玩具總動員5》由奧斯卡獎得主、《瓦力》、《海底總動員》、《海底總動員2：多莉去哪兒》導演安德魯史坦頓（Andrew Stanton）執導，肯娜哈里斯（McKenna Harris）擔任聯合導演，並由《青春變形記》、《瓦力》、《海底總動員2：多莉去哪兒》林賽柯林斯（Jessica Choi）製作。
導演安德魯史坦頓與聯合導演肯娜哈里斯表示：「探索我們熟悉的玩具夥伴們，面對現今科技世界會有什麼反應，這是一段既搞笑又動人的旅程。我們非常興奮能與觀眾分享這第一個搶先畫面。」
而不管是牛仔胡迪、牛仔女孩翠絲，這回大家看起來都很驚嚇、愁雲慘霧，對於一部迪士尼出品、皮克斯製作的動畫片來說，真的是挺新鮮的。
