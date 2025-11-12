《玩具總動員5》胡迪、巴斯光年嚇到皮皮挫 湯姆漢克斯全員回歸揭史上最大危機

《玩具總動員5》中湯姆漢克斯原聲回歸，揭露史上最大危機。迪士尼提供

《玩具總動員5》釋出首支前導預告與全新海報，宣布這部經典動畫續集將於2026年6月上映。新一集故事揭示了玩具們將面臨有史以來最大的威脅，就是來自高科技時代的「3C危機」。

在預告畫面中，一個包裹打開的瞬間，讓忠誠的胡迪與巴斯光年等所有玩具集體「皮皮挫」，這個令玩具們驚慌失措的厲害人物，原來是一款高科技、青蛙造型的智慧平板玩具「莉莉板」。

這次電影的核心衝突將圍繞在一個現實問題：「有了這個新寶貝，是誰還需要舊玩具呢？」全新角色「莉莉板」是一款極具威脅性的高科技平板玩具，對於胡迪與巴斯光年等傳統玩具而言，無疑是生存上的最大挑戰。

為這個全新反派「莉莉板」配音的，是知名演員葛莉塔李，而驚喜獻聲的還有康納歐布萊恩，他將飾演如廁訓練科技玩具「Smarty Pants」。最令影迷振奮的是，多位經典靈魂人物已確定回歸獻聲。湯姆漢克斯再度為牛仔胡迪配音，提姆艾倫繼續為太空騎警巴斯光年獻聲，瓊庫薩克也再次化身活力滿滿的牛仔女孩翠絲，東尼海爾則回歸為手工玩具叉奇配音。

《玩具總動員5》釋出海報。迪士尼提供

該片將由奧斯卡獎得主安德魯史坦頓（曾執導《瓦力》、《海底總動員》系列）親自執導，肯娜哈里斯擔任聯合導演，並由林賽柯林斯擔任製作。導演安德魯史坦頓與聯合導演肯娜哈里斯共同表示：「探索我們熟悉的玩具夥伴們，面對現今科技世界會有什麼反應，這是一段既搞笑又動人的旅程。我們非常興奮能與觀眾分享這第一個搶先畫面。」



