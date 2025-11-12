《玩具總動員5》預告曝光！全新大反派身分揭曉

《玩具總動員5》首支前導預告公開。（圖／迪士尼）





皮克斯今（12）日正式推出《玩具總動員5》的首支前導預告與全新海報，在預告中，包裹打開的瞬間，讓所有玩具集體「皮皮挫」的到底是何等厲害人物。原來這次玩具陷入3C危機，粉絲們將首次見到全新角色「莉莉板」，一款高科技、青蛙造型的智慧平板玩具，有了這個新寶貝是誰還需要玩具呢？

《玩具總動員5》陷入3C危機。（圖／迪士尼）

湯姆漢克斯再度回歸，為忠誠的牛仔胡迪配音；提姆艾倫繼續為巴斯光年獻聲；瓊庫薩克再次化身活力滿滿的牛仔女孩翠絲；東尼海爾也回歸，為手工玩具叉奇配音。另外驚喜獻聲的還有康納歐布萊恩將飾演如廁訓練科技玩具「Smarty Pants」，而本次玩具最大威脅則是由葛莉塔李為莉莉板配音。

《玩具總動員5》驚喜回歸。（圖／迪士尼）

《玩具總動員5》由奧斯卡獎得主安德魯史坦頓（《瓦力》、《海底總動員》、《海底總動員2：多莉去哪兒》）執導，肯娜哈里斯擔任聯合導演，並由林賽柯林斯（《青春變形記》、《瓦力》、《海底總動員2：多莉去哪兒》）製作。

《玩具總動員5》電影海報。（圖／迪士尼）

導演安德魯史坦頓與聯合導演肯娜哈里斯表示：「探索我們熟悉的玩具夥伴們，面對現今科技世界會有什麼反應，這是一段既搞笑又動人的旅程。我們非常興奮能與觀眾分享這第一個搶先畫面。」《玩具總動員5》將於2026年6月上映。



