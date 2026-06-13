《玩具總動員5》、《BT21》、《福音戰士》全來了！2026最強4大聯名開搶，叉奇掛飾、雪峰鈦杯吊飾必收
近年聯名市場越來越競爭，但真正能讓粉絲心甘情願掏出荷包的，往往還是那些陪伴大家長大的經典IP。從皮克斯動畫、韓流人氣角色、傳奇動漫到美式經典卡通，今年夏天各大品牌不約而同祭出超強聯名陣容，不只收藏價值滿點，實穿、實用度也同步升級。以下4個近期最值得關注的聯名系列，無論是動漫迷、潮流玩家還是收藏控都很難抗拒。
安耐曬×《玩具總動員5》限定登場！叉奇、三眼怪化身最萌防曬神隊友
隨著《玩具總動員5》上映倒數，安耐曬特別攜手電影推出限定聯名系列，以人氣角色叉奇與三眼怪為靈感打造2款超萌限定包裝：膠原保濕和美肌潤色兩款，更首度推出可搭配迷你防曬的立體角色掛飾，讓補擦防曬變成一件可愛又療癒的小事。
除了話題十足的聯名設計外，組合內更搭配品牌明星商品「金鑽高效防曬露5X」與今年熱議度極高的「防曬水凝乳系列」，無論是戶外活動、通勤還是旅行都能輕鬆應對夏日紫外線。
Snow Peak首度聯手BT21！雪峰鈦杯吊飾萌度爆表
向來以戶外美學聞名的Snow Peak，這次首度與BT21合作，以「BT21宇宙星球」為主題推出限定系列，將KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA與COOKY等角色融入服飾設計，打造兼具韓系潮流與戶外風格的全新穿搭提案。
其中最吸睛的莫過於以Snow Peak經典雪峰鈦杯為靈感打造的絨毛鑰匙圈。將露營玩家熟悉的雪峰鈦杯化身超萌角色吊飾，每一款都能看見BT21角色從杯中探出頭來，可愛程度直接爆表，也被不少粉絲預測將成為本次聯名最快完售單品。
GU《新世紀福音戰士》復古系列回歸！
初號機直接穿上身對動漫迷來說，《新世紀福音戰士》絕對是跨世代神作。今年GU再度攜手《新世紀福音戰士》，將動畫中的經典機體、角色與世界觀融入復古街頭風格設計，打造充滿懷舊氛圍的夏日T恤系列。
本次系列大量運用水洗刷色與復古印花元素，讓經典初號機、角色形象與動畫場景更具街頭潮流感，即使平常不看動漫的人也能輕鬆駕馭。
New Era×Looney Tunes×MLB！兔巴哥、達菲鴨變身明星球員
近年棒球文化與潮流時尚結合越來越緊密，而New Era則找來陪伴無數人成長的《樂一通》角色加入球場。全新「Looney Tunes × MLB 2026」系列將兔巴哥、達菲鴨等人氣角色換上球衣，化身MLB明星選手，為經典棒球文化注入更多趣味與童心。
系列涵蓋9FIFTY、9FORTY AF、童款9FORTY帽型以及復古短袖T恤，並結合紐約洋基、洛杉磯道奇、波士頓紅襪、芝加哥白襪等人氣球隊元素。帽款透過立體刺繡呈現角色揮棒、投球等經典動作，讓每頂帽子都充滿收藏價值。
同步開幕的New Era SOGO大巨蛋門市更導入整帽機與客製燙印服務，讓球迷與潮流玩家能打造專屬個人風格帽款。
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