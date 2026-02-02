玩具進站通勤即逛 振光玩具×壽屋高捷店開幕掀動漫收藏熱

把通勤動線變成探索玩具世界的新起點。深耕台灣動漫與玩具市場多年的知名代理商「香港商振光玩具（Asia Goal）」30日宣布，全新據點「振光玩具×壽屋（KOTOBUKIYA）高捷店」正式開幕，門市設於捷運高雄車站R11北側站體B3，成為振光玩具在台灣的第四家實體門市，也是一處罕見直接進駐捷運站體的玩具專門店，讓模型、公仔與動漫收藏自然融入城市日常。

↑圖說：振光玩具x壽屋高捷店開幕，由左至右為墨凡總經理 薛浚鴻、香港商振光玩具總經理 林振南、日本壽屋副社長 清水浩代、高捷企劃副總經理 石耀誠、守博業務經理 鄭守博。（圖片來源：業者提供）

廣告 廣告

開幕典禮現場嘉賓雲集，包括香港商振光玩具總經理林振南、日本壽屋副社長清水浩代、高雄捷運公司副總經理石耀誠等人共同剪綵。清水浩代表示，壽屋自1953年創立以來，始終以組裝模型與PVC手辦向世界傳遞「動手創作的樂趣」。高雄是一座充滿國際文化能量與藝術活力的城市，捷運門市的開設，將成為壽屋與更多消費者連結的重要據點，期盼讓創作與收藏的樂趣更貼近日常生活。

林振南指出，選擇進駐高雄捷運站體，是振光玩具在台灣通路布局上的關鍵一步。相較百貨或街邊門市，捷運場域具備穩定通勤人流與高度生活連結性，有助於接觸更多原本不一定會主動走進玩具店的族群，讓動漫與收藏文化成為日常的一部分。

↑圖說：海外首發_壽屋《遊戲王》時間的魔術師語音鬧鐘娃娃。（圖片來源：業者提供）

高捷店開幕同步帶來多項海外首度亮相商品，最受矚目的莫過於壽屋《遊戲王》「時間的魔術師」語音鬧鐘娃娃。商品完整還原經典怪獸圓潤外型與轉盤設計，並加入語音與「二分之一即決模式」，兼具收藏、實用與趣味，甫亮相即成為粉絲關注焦點。橫跨世代的《怪盜聖少女》系列周邊也同步登場，其中象徵陪伴感的角色「露比」以全新立體造型首次於海外亮相，柔軟絨毛搭配細緻表情，勾起不少動漫迷的童年記憶。

除了商品本身，門市空間也充滿話題性。現場設置高達150公分的「巨大FUGGLER牙齒怪」裝置，以醜萌風格成為高雄捷運站內全新拍照地標，吸引通勤族與玩家駐足合影，讓玩具角色不只停留在櫃位中，也成為捷運空間的視覺亮點。

↑圖說：振光玩具x壽屋高捷店開幕排隊人潮。（圖片來源：業者提供）

在商品規劃上，高捷店針對不同層級玩家建立清楚的收藏結構，從適合入門的景品、盒抽與各式動漫周邊，到滿足重度玩家需求的高難度組裝模型與高完成度雕像，兼顧廣度與深度。配合開幕，門市也推出多項限定優惠與回饋活動，吸引模型玩家與收藏族群搶先入手。

隨著振光玩具×壽屋高捷店正式營運，動漫與玩具收藏不再只是目的地式消費，而是融入城市節奏的日常風景。振光玩具表示，未來將持續串聯國際品牌與玩家社群，逐步建構更完整的收藏生態，讓玩具真正成為城市生活的一部分。

更多品觀點報導

方德隆掌舵高餐大 培育「π型人才」 打造亞洲頂尖餐旅學府

春節送暖社福機構 黃敏惠慰問12家單位傳遞關懷

