玩出火？必勝客拆招牌影片喊「珍重再見」 解答揭曉網轟：有趣嗎

必勝客近日貼出一段工人拆招牌影片，並配上「珍重再見」四字，讓許多人以為要退出市場。（圖／必勝客臉書粉專）

是誰想到的行銷手法？台灣知名連鎖披薩店「必勝客」5日在粉專突然發布影片，並配上大大的「珍重再見」4個字，讓網友驚呼以為要退出台灣市場，未料點了影片後一頭霧水，事隔12小時必勝客揭曉答案，卻讓全場大罵裝神弄鬼，怒問「很有趣嗎」。

必勝客5日上午10點先是發佈一隻短短15秒的影片，表示「終究是到了這一天，非常感謝各位粉絲長久以來的支持，珍重再見，後會有期」，影片內容則是看到工人在拆招牌，最後還打出1986~2025的日期。

廣告 廣告

短片超過135萬人點閱，起先許多網友以為必勝客要退出市場，詢問「發生什麼事了」、「不是要退出市場吧」、「前天路過生意超好耶，不可能吧」、「不要啊，我還一堆優惠沒用」、「很喜歡你們家披薩說」。不到12小時，必勝客在官網公布答案，宣布更換新招牌，並推出5款新披薩口味，且到19日之前透過會員卡下單，都能參加五星級溫泉酒店的抽獎活動。

影片最後標註1986~2025「珍重再見」，事後卻僅是要更換招牌與推出新口味，慘遭網友炎上痛罵「自以為有趣」。（圖／必勝客臉書粉專）

真相揭曉後，不少網友在影片下方留言破口大罵：「無聊當有趣」、「坦白說最近的行銷方式很讓人反感，該換小編了」、「同樣的梗一次是創意、兩次是無趣、三次就爛了」、「必勝客炒冷飯的次數已經多到我覺得要出炒飯披薩了」、「最近怎麼都是負面行銷」、「跨年夜出那麼大風波沒反省，還搞這種行銷」、「行銷團隊是跟第一線門市有仇嗎」、「有沒有聽過放羊的孩子這個故事？」、「這小編負能量爆表欸，一下離職一下再見的，是偷偷用粉專抒發情緒嗎」、「被動式行銷進階成被罵式行銷了」、「行銷的很好，下次別幹了」。

必勝客近幾個月來行銷方式飽受質疑，曾PO文說要開除老員工，結果只是更換披薩口味，跨年夜又發生訂單大延遲，晚上8點還在處理下午4點的訂單，還有民眾依照預定時間7點多到店，快10點才領到披薩，自嘲差點在門市跨年，引發民怨，還驚動北市消保處發話「應審慎評估出餐能力，避免影響消費者權益與自身商譽」，官方則緊急道歉，承諾未來將持續優化訂餐及出餐流程。

更多中時新聞網報導

周蕙身體亮紅燈 每2個月抽血檢查

麥當勞攜手音樂家前進馬太鞍送暖

林志穎隔16年重返《紅白》自比新人