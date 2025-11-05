玩出科學力！台中STEAM教育從幼兒到中學全面開展
孩子的培養是城市發展的關鍵！台中市長盧秀燕重視人才培育，積極發展STEAM教育，透過科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）與數學（Math）跨域整合，培養學童思辨力、科學素養、團隊合作能力。市府積極投入資源，在各教育階段設立STEAM教育示範學校，並透過公私合作建置STEAM教室，發展STEAM教師社群，深化師生共學的能量。
玩越多、學越多！幼兒園成科學探索基地
為向下扎根STEAM教育，台中市於西區忠明國小附設幼兒園成立首座「幼兒園STEAM教育示範學校」，設有光影探索區、拆解組合區、實驗觀察區及操作組合區，引導孩童在遊戲中像科學家般進行觀察、推論、合作。教師亦積極研發主題教材，例如「老鼠機器人」課程，讓孩童透過指令卡組合，控制機器人動作，在趣味互動中理解程式編程的概念，並學習團隊合作。
教育局說明，幼兒教育階段除於西區忠明國小附幼設立示範學校外，112學年度涵蓋山、海、屯、城等10個行政區；114學年度將再邀集台中市10家種子幼兒園合作，擴展STEAM種子幼兒園至29行政區，全面推廣STEAM教育。
人人都能是發明家！動手做、找答案 培養問題解決力
豐原區翁子國小為台中市STEAM教育示範學校之一，長年推動跨域課程，鼓勵學生「從生活中找問題、用科技找答案」。校內以電腦製圖、雷射切割機與3D列印，培養實作能力；學生更分別在109年產出作品「智能割草機」及110年的「智能水溝清理機」，解決校園雜草與水溝內孑孓叢生的問題，並連續榮獲全國科學展覽競賽第一名，展現探索精神與跨域成果。
打造下一代科學力！讓學習與未來接軌
市府也持續挹注經費，深化國中STEAM教育。全市目前共設置8座自造教育及科技中心，強化學生科技應用能力。以大里區立新國中自造教育及科技中心為例，中心提供「電與控制」的機電整合課程，包含能源動力、機構結構、程式設計等人機界面應用課程，讓學生透過操作體驗，培養動手做、做中學的創客精神。
教育局持續深化「思用樂學、成就未來」願景，推動STEAM教育，讓孩子樂於探究、勇於創造、善於解決問題，市府未來將持續擴大教學資源與跨校合作，打造從幼兒園到國中的完整學習鏈，培育具備跨域力、科技力與創造力的新世代人才。
