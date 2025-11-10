玩到崩潰！《沉默之丘f》臉模加藤小夏BOSS卡關，絕望喊：台灣的大家救我！

在《沉默之丘f》（Silent Hill f）中擔任女主角「深水雛子」臉部模特兒的日本女星加藤小夏，已經持續在個人 YouTube 頻道上直播遊玩《沉默之丘f》2 週時間。隨著遊玩時數增加，她從一開始對遊戲的生澀慌張，也逐漸變得稍微熟練，吸引了大量粉絲觀看。而第 5 次直播最高同上人數突破 6 萬人，同樣是各種顏藝大集合，甚至還在卡關時大喊台灣團隊幫忙。

挑戰 BOSS 向台灣團隊求救。（圖源：加藤小夏／@hinako-is-konatsu-kato）

第 5 次直播中，加藤小夏明顯在操作上更加得心應手，前 1 小時都相當順利，起初認為會卡關的地方也一次通過，並且進入了看到存檔點就會開心到不行的模式，但當遊戲進度推到遭遇真正的大 BOSS「咲子」時，加藤小夏立刻面臨了挑戰。面對 BOSS 強大的壓迫感和詭譎的攻擊模式，她數度陷入苦戰，甚至出現了心態崩潰、自暴自棄的可愛反應，讓聊天室充滿了歡樂的氣氛。

在數次挑戰失敗後，陷入困境的加藤小夏在直播中突然大聲呼喊（1:07:18 處），向負責開發的台灣遊戲團隊「泥巴娛樂」和其總監 Tiffany 求救，還表示早知道在動補的時候多問一點技巧，還分享了自己之前經常和他們使用 Zoom 來連線對話。這意想不到的舉動，瞬間引爆聊天室，成為當日直播的一大亮點。粉絲們紛紛表示，希望泥巴娛樂能聽見她的心聲，為她打造一個「加藤小夏專屬難度」，讓這位清純派女演員的恐怖遊戲成長之旅能稍微順遂一些。

經過幾次失敗後，加藤小夏雖然有抓到閃避的感覺，但瞬間態度就變得十分囂張，開始嗆起 BOSS，卻因為貪刀的關係又再次倒地，讓她本人氣到不行。最後同樣在 1 小時 40 分鐘左右的固定時間宣布關台，讓許多人好奇下次直播會不會繼續卡關。