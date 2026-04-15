玩到忘記時間！KOL恩恩分享手遊私藏清單，《森之幻想曲》引發少女心共鳴
撰文／恩恩 圖片／恩恩
沒錯沒錯油摟奔～～我又來了！相信大家對我一定很不陌生了，但必須還是要來跟大家打招呼，表示恩恩對油摟奔的尊重，我就是「高雄周曉涵」～我又回來啦！又要來各位好朋友們介紹恩恩我最近愛上的一款遊戲，名稱是《森之幻想曲》，而且又是一款角色扮演的遊戲類型，這個遊戲畫風又可愛有漂亮，真的是大大滿足恩恩我的少女心欸，打開遊戲我第一眼就愛上了，真的是好幸福呀～
而且如果你是新手，還有新手禮包可以領取，簡直太好了吧，遊戲介面依舊簡單好操作，一點都不難，標示的清清楚楚，不需要擔心不會玩遊戲，加上又可以輕鬆放置遊戲，等於是可以全天候瘋狂累積遊戲裡面的資源，正好恩恩我最喜歡這種了，因為我就是個愛玩又菜的遊戲寶寶，這種貼心的設計，對我來說再好不過！遊戲裡面還有各式各樣的大世界奇幻冒險關卡，直接滿足所有探險的好奇心，好像身歷其境一樣，直接撫慰我的心靈，除了探險之外，我最期待的就是戰鬥的時間啦！橫掃海量的敵人，再次滿足了我童年的當戰士的幻想，真的太好玩啦！
不得不說，這個《森之幻想曲》多種玩法，一次滿足，為什麼恩恩這麼說呢？因為竟然還可以全卡收集，琳瑯滿目的英雄角色免費贈送耶，讓我這個收集卡片的愛好者，又有其他事情可以做，有了其他目標可以達成，玩一個遊戲，得到了好多面向的滿足與療癒～
講到這裡要來跟油摟奔提醒一下了「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台呢！上面真的超多類型的遊戲可以玩，對恩恩我這個遊戲愛好者來說真的非常方便而且還很貼心，因為我是不管是什麼類型的遊戲都會想點進去玩玩看、嘗試看看，有時候吸引我的是遊戲裡的人物畫風，有時候是被遊戲方式所吸引，反正真的是各式各樣、眼花撩亂的理由，讓我去選擇我想要玩的遊戲，重點是選擇障礙會直接原地給他發作起來的那種，沒在跟油摟奔開玩笑的！
而且相信大家一定還記得我也是個手機成癮症的孩子，我不是在玩手遊的路上，就是在準備玩手遊的路上，所以花式發掘及快速入坑好玩的遊戲就是我最常做的事情啦，因此一樣要告訴大家這個「Yahoo奇摩遊戲Y5」讚到不行的遊戲平台，請各位好朋友們一定要筆記起來，如果你身邊還有親朋好友不知道，真的請大家千萬不要吝嗇，大大方方的趕快分享出去跟你身邊的人！如果你是不知道想玩什麼遊戲的親辜，或喜歡嘗試不同類型遊戲的親辜，真的是很友善的一個遊戲平台，都可以直接在平台上玩到瘋、玩到爛，然後玩到忘記時間～
好了好了真的講到我嘴巴都發痠了，請跟我一樣是遊戲寶寶的親辜真的直接點開「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個遊戲平台了，因為在講下去就要半夜了，我必須趕快沉浸在我的遊戲世界了，不然我在《森之幻想曲》英雄角色以及敵人會想念我的，油摟奔我們下次再見啦～～
恩恩Instagram：https://www.instagram.com/cindy090382/
YAHOO遊戲Y5平台省下載 帳號登入直接玩
最棒的是運用YAHOO遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！
YAHOO遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/
遊戲名稱：《森之幻想曲》
《森之幻想曲》是一款大世界冒險放置手遊。遊戲背景設定在遭受恆星災變後的「滅亡紀元」，殘存的人類依託世界樹能量所形成的浮空島嶼生存。然而，近期頻發的空間裂隙正威脅著最後的淨土，世界的命運正等待你與眾英雄前來改寫。
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