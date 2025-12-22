玩到險沒命！男將30公分黃鱔「塞入肛門」狂游 醫開刀驚見1畫面嚇傻

大陸中心／王文承報導

一名約30歲的男子面色慘白、腹痛難耐地前往醫院急診就醫，經檢查與手術後，醫師竟從其腸道內取出一條長約30公分、仍然存活的黃鱔。（示意圖／資料照）

中國湖南近日傳出一起駭人聽聞的醫療事件。一名約30歲的男子面色慘白、腹痛難耐地前往醫院急診就醫，經檢查與手術後，醫師竟從其腸道內取出一條長約30公分、仍然存活的黃鱔，不僅震驚醫護人員，也掀起網友熱議。

男將30CM黃鱔塞入肛門 醫開刀見畫面嚇傻



據了解，該名男子送抵湖南醫藥學院附屬醫院急診室時，臉色蒼白、滿身冷汗，雙手緊捂腹部不斷呻吟。醫師隨即安排電腦斷層檢查，赫然發現其腸道內有異物活動，確認為一條活黃鱔，且已造成腸道穿孔，情況相當危急，院方立即安排緊急手術。

手術採用微創腹腔鏡進行，過程中發現黃鱔仍在腸道內游動，腸壁已有明顯破損，腹腔出現嚴重感染。醫療團隊成功將黃鱔取出並修補受損腸壁，所幸患者術後恢復狀況良好，後續順利出院。

院方也藉此事件嚴正呼籲，任何將異物塞入肛門的行為都極度危險，絕非玩笑，而是拿生命冒險。醫師指出，腸道壁相當脆弱，強行置入異物極可能引發腸穿孔、大量出血或腹腔嚴重感染，甚至造成致命後果。一旦發生類似意外，務必立刻前往正規醫院急診處理，切勿自行嘗試取出或延誤就醫，否則後果不堪設想。

