玩創意、拚創業、助共好！中台灣最狂市集「2025多元創業創客成果展售會」週末熱鬧登場

你以為市集只是逛逛吃吃？那你可得重新定義！勞動力發展署中彰投分署將於11月8日在臺中驛鐵道文化園區（臺中火車站）舉辦「2025多元創業創客成果展售會」，展現中台灣協助弱勢者在地就業及輔導微型商家創業的能量。活動整合多元就業開發方案、微型創業鳳凰、創客基地及庇護工場等四大領域服務成果，邀集90家單位共同參與。現場不僅有手作體驗、創意市集與美食攤位，還能感受科技應用與社區再造的創意活力。這不只是市集，更是中台灣多元創新能量大集合，歡迎民眾免費入場，一起發現創新與夢想的無限可能。

走進多元創業創客成果展售會，首先映入眼簾的是「多元培力及庇護工場專區」，集結了美食、農產雜貨、精緻工藝及手作體驗等32家單位，來到此區，別忘了隨手買一份手作點心，給予一群努力生活的弱勢工作者溫暖與支持。現場還有本次特別企劃的「多元遊程主題專區—多元探索旅遊趣」，提供玩家能體驗蘊含不同在地故事與文化深度的小旅行。

接著是歷年熱度最高的「創業商品展售區」！這裡聚集了10家成功獲勞動部創業貸款的微創商家分享創業歷程，提供誠意滿滿的商品體驗。現場更邀請兩位人氣創業家現身分享創業故事——「智慧氣霧栽培達人」徐基健，以科技為農業永續找到新解方；「除塵蟎夫妻」戴君穎，靠著專業清潔技術守護超過4000個家庭的健康，提供想創業者收穫千金難買的寶貴經驗。

而「創客專區」更是科技與創造者的樂園！像是創客黃貞菁透過顧問輔導調整品牌策略與流程，運用UV直噴技術設計，打造熱賣商品並吸引合作邀約的成功創作，現場從創意產品試作到市場化成果，展示令人驚艷的作品。展區更設有互動體驗區，讓大小朋友親手體驗科技應用，激發個人的靈感與創意。

中彰投分署積極透過「多元就業開發方案」攜手民間團體深耕在地產業，協助失業者及弱勢族群習得專業技能、找到重新出發的職涯舞台。例如前後輔導培訓10名弱勢求職者就業的南投御史社區發展協會，推出由社區媽媽與青年攜手製作的「阿嬤ㄟ灶腳」米食與「貴富甜點」，盈餘還用來照護社區長者。該協會本次也將參與成果展售，讓消費民眾同時品嚐在地美味與愛心。活動當天全場消費滿300元即可參加遊戲與抽獎，數千份好禮等你帶回家。想知道市集限定的「秒殺特賣」或神秘活動？快上Facebook搜尋「賈中哥」，掌握第一手驚喜資訊！