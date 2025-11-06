玩創意、拚創業、助共好 「2025多元創業創客成果展售會」11/8登場
勞動力發展署中分署定11月8日在臺中驛鐵道文化園區（臺中火車站），舉辦「2025多元創業創客成果展售會」，展現中台灣協助弱勢者在地就業及輔導微型商家創業的能量。活動整合多元就業開發方案、微型創業鳳凰、創客基地及庇護工場等四大領域服務成果，邀集90家單位參與，歡迎一起發現創新與夢想的無限可能。
中彰投分署表示，走進多元創業創客成果展售會，首先映入眼簾的是「多元培力及庇護工場專區」，集結美食、農產雜貨、精緻工藝及手作體驗等32家單位，民眾到此區，別忘了隨手買一份手作點心，給予一群努力生活的弱勢工作者溫暖與支持。現場還有本次特別企劃的「多元遊程主題專區—多元探索旅遊趣」，提供玩家能體驗蘊含不同在地故事與文化深度的小旅行。
另外，還有歷年熱度最高的「創業商品展售區」，中彰投分署指出，這裡聚集10家成功獲勞動部創業貸款的微創商家分享創業歷程，提供誠意滿滿的商品體驗。現場更邀請兩名人氣創業家現身分享創業故事——「智慧氣霧栽培達人」徐基健，以科技為農業永續找到新解方；「除塵蟎夫妻」戴君穎，靠著專業清潔技術守護超過4000個家庭的健康，提供想創業者收穫千金難買的寶貴經驗。
而「創客專區」更是科技與創造者的樂園！像創客黃貞菁透過顧問輔導調整品牌策略與流程，運用UV直噴技術設計，打造熱賣商品並吸引合作邀約的成功創作，現場從創意產品試作到市場化成果，展示令人驚艷的作品。展區更設有互動體驗區，讓大小朋友親手體驗科技應用，激發個人的靈感與創意。
中彰投分署積極透過「多元就業開發方案」攜手民間團體深耕在地產業，協助失業者及弱勢族群習得專業技能、找到重新出發的職涯舞台。例如前後輔導培訓10名弱勢求職者就業的南投御史社區發展協會，推出由社區媽媽與青年攜手製作的「阿嬤ㄟ灶腳」米食與「貴富甜點」，盈餘還用來照護社區長者。該協會本次也將參與成果展售，讓消費民眾同時品嚐在地美味與愛心。活動當天全場消費滿300元即可參加遊戲與抽獎，數千份好禮等你帶回家。想知道市集限定的「秒殺特賣」或神秘活動？快上Facebook搜尋「賈中哥」，掌握第一手驚喜資訊！（寇世菁報導）
其他人也在看
建築工年薪破300萬！黃仁勳：這才是AI時代最缺的新貴
黃仁勳不勸你寫程式，而是勸你拿起工具，學當工匠。他點出未來超稀缺人才，年薪上看300萬，而且人力需求每年都得成倍成長，再成倍成長。天下雜誌 ・ 19 小時前
虎航徵培訓機師 報名資格一次看
[NOWnews今日新聞]面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航持續優化航網布局，並積極推動機隊汰舊換新，以全面提升市場競爭力。除8日將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今（6）日虎航再宣布將啟動年度培訓...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台大兒醫也難招生 募11人來7人
醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招11名兒科住院醫師，但首波僅有7人。為避免人力斷層，近期對外招募14名專案主治醫師、值班主治醫師，到昨天也只來3人面試。台大兒醫呼籲，政府儘速成立「國家級兒童健康研究中心」，讓年輕醫師看到希望，願意投入兒科醫療領域。聯合新聞網 ・ 22 小時前
專利懸崖藥商機／瞄準原廠藥專利懸崖 友霖挑戰P4學名藥布局12國
全球醫療用藥需求，隨著人口高齡化快速上升。然而，根據勤業眾信2024年的研調報告，2022至2030年間，約有190種藥物將失去獨占權，製藥公司將因藥品專利到期、學名藥大量湧入市場的「專利懸崖」現象，損失超過2,360億美元，這也代表著其它藥廠有接手既有市場的機會。本刊調查，友華集團旗下的友霖生技，瞄準P4學名藥和改良型新藥，為主要受益者之一。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
能力比你差的人，為何賺得比你多？企業顧問揭「1原因」害你走彎路
你是否會好奇，為什麼能力不如我的人工作比我好？為什麼拿不到面試機會？全球500大企業高級顧問毅冰於《沒你強的人，為何混得比你好？》一書中，分享實用的職場心法，幫助讀者們少走一些彎路，找回自己的「核心天賦」，將力氣集中在真正的目標，成就最好的自己。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 18 小時前
逆轉人才流失星美 清大校長專訪登韓媒
[NOWnews今日新聞]韓國三大報之一《朝鮮日報》（TheChosunDaily）近日以台灣逆轉人才外流為主題，專訪清華大學校長高為元，報導台灣如何透過政府、大學與企業合作成功留住人才，聚焦高教創新...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
奇鋐登外資百強第六 AI工作年成長9.3%
[NOWnews今日新聞]在AI運算時代，散熱已從過去的配角躍升為產業升級的關鍵主軸，奇鋐科技在AI熱浪中持續繳出亮眼成績，外資再度大舉看多，最新報告直接將目標價從1288元調高至1800元。隨著AI...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
汽油泵浦故障召回卻更換有問題零件，GM遭車主們集體訴訟
2023年GM發布2021～2022年的Chevrolet Equinox和GMC Terrain召回通知，其召回是汽油泵浦故障，但沒想到回廠更換後卻仍發生同樣問題，原來只是將故障零件拆下換成同樣存有瑕疵的零件，因此消費者也向GM提出訴訟。2023年GM發布2021～2022年的Chevrolet Equinox和GMC Terrain召回通知，預計約有2.3萬輛車受到影響，而召回原因是汽油泵浦導致熄火，原以召回維修後就能解決，沒想到卻是車主惡夢的開始。 回廠更換故障的汽油泵浦後理因便不會再發生抖動、熄火等情況，但行駛一段時間後卻又再度相同問題，經過多次檢查和更換發現問題皆出自ACDelco汽油泵浦，甚至部分消費者還被告知零件缺貨要自行購買解決。然而除了最初召回車型，後來也發現2023至2024年車型也有同樣問題，對此消費者決定向GM提出訴訟，認為GM刻意隱瞞零件問題，但無任何解決方案故使用有瑕疵零件來更換故障零件，導致車主們不斷重複故障→維修惡性循環。2023年GM發布2021～2022年的Chevrolet Equinox和GMC Terrain召回通知，原因是汽油泵浦故障。回廠更Carture 車勢文化 ・ 18 小時前
任天堂「召喚戰鬥」專利日本被駁回、美國要重審！專利顧問：「可能要輸掉《幻獸帕魯》專利戰！」
日本遊戲廠商 PocketPair 打造，推出之後引爆全球玩家風潮的《幻獸帕魯》在成功之後，卻在去年 9 月被任天堂與寶可夢公司告上法庭，指控《幻獸帕魯》有侵權爭議，雙方纏訟至今。而近期任天堂取得了新「召喚戰鬥」專利，並可能用在這場法律戰上掀起遊戲專利界與專利法律界譁然，業內人士就指稱這個專利「太空泛」、「扼殺創新」。而在最近整起案件的風向似乎可能又逆轉了，因為在日前日本特許廳（JPO）駁回日本任天堂的「召喚戰鬥」專利申請後，專利已經通過的美國專利暨商標局（USPTO）新任局長也下令，要求專利局重新審查這個專利。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 8 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 14 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 6 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 15 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
老公7億美元身家！大谷愛妻竟是用「舊iPhone」 網讚：太難得了
道奇隊在世界大賽封王，近日回到洛杉磯舉辦遊行，日籍球星大谷翔平與妻子真美子互動引發關注。有球迷注意到，真美子用來記錄老公職棒生涯高光時刻的手機竟是舊款iPhone，由於大谷翔平的身家高達7億美元，真美子的儉樸讓網友讚賞。太報 ・ 1 天前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前