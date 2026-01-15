玩台中必看 住指定飯店送套票 加購享7折

▲台中go整合公車-捷運及多元運具，提升旅遊便利性與移動效率(圖／交通局提供2026.1.15)

[NOWnews今日新聞] 為打造便利、永續的智慧觀光環境，台中市政府交通局今（15）日宣布，即日起至 2 月 15 日推出「住宿送好康．台中Go限定優惠」活動。透過跨域整合住宿、交通與消費，祭出「城市 4 大驚喜」，讓國內外旅客只需透過「台中Go」平台，即可輕鬆規畫行程，深度探索台中魅力。

交通局長葉昭甫表示，「台中Go」是市府推動智慧交通與整合服務（MaaS）的核心成果。本次活動結合高鐵假期與知名旅宿，強化「住好飯店、市區交通一次搞定」的便利性，不僅優化旅客的移動效率，更引導大眾選擇低碳運具，實踐永續旅遊的目標。

廣告 廣告

交通局指出，此次台中Go攜手知名旅宿與商家異業合作，現在於高鐵假期預訂「台中指定飯店」，即可獲得「台中Go暢遊型套票」24、48或72小時時數型套票7折優惠，滿足不同天數行程需求，協助旅客彈性安排行程動線，深入探索台中城市魅力。

為擴大旅遊驚喜感與參與度，活動期間同步推出限量加碼優惠，前100名入住長榮桂冠酒店（台中）及去年甫開幕新飯店采．寓halo house的旅客，於入住前3天完成訂單者，可依實際入住人數獲贈「台中Go 24小時暢遊型套票」，鼓勵旅客善用大眾運輸深入市區觀光。

交通局進一步說，旅客購買並啟用台中 Go 套票後，即可依套票時數獲得「台中 Go 點數」。點數可兌換全家便利商店 Let's Cafe、iRent汽機車使用時數等生活化好禮，讓交通服務與旅遊消費無縫串聯，帶動大台中的整體觀光效益。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

全台最療癒 中捷「姆明彩繪列車」夢幻亮相

巷弄變美！台中污水接管破32萬戶 成長六都第一

問題海苔全面下架回收 中市食安處啟動擴大抽驗