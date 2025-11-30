玩命光頭？男子國道上突開車門「滾多圈再華麗起身」原因曝

一名男子國道上翻滾多圈，所幸後方緊急剎車，無造成車禍。圖／翻攝自爆料公社

一名網友在社群分享一段畫面，28日中午11點59分行駛於國道1號北向353.7公里高雄楠梓路段外側車道，突然前方白色車輛左後車門打開，1名男子摔落車道滾了好幾圈，所幸後方車輛及時閃避，未發生車禍，不過驚險瞬間引起警方關注，摔車原因也曝光。

網友在社群分享一段畫面，其中一輛白色轎車行駛於國道1號北向353.7公里高雄楠梓路段外側車道時，車輛左後車門突然打開，1名男子跌落車道滾了好幾圈，左邊車輛緊急往左偏，後方車輛也緊急剎車，情況相當危急，最終男子自行起身、穿越國道離去。

畫面曝光，網友留言表示「黑車太強！好一個玩命光頭」，笑說「這人還能活著真的可以嘴一輩子了」、「能這麼華麗起身應該沒幾個人辦得到」、「匆匆忙忙的被甩下車、從從容容的起身離開，沒有哽咽，有出息」，幸好後方車輛及時反應，沒有發生車禍，不過該白色轎車沒有停等摔車男子，直接離去。

警方見該段監視畫面於昨（29）日主動展開調查，據《自由時報》報導，初步了解跳車人為64歲王姓男子，因將前女友繼承的房子設定抵押貸款，恐面臨拍賣，被前女友要求自中部前往高雄處理債務，同時要求開車載王男北上找親友簽連帶保證，因此前女友和2名男子陪同王男前往和他住嘉義的現任女友一起面對債務。

不過雙方在國道上協調不成，王男疑不願波及現任女友，才在國道上開門跳車，而王男跳車後也並未向警方報案，自行前往義大醫院就醫；對此警方指出，除違反交通法規開罰3000至1萬8000元罰單，針對公共危險等部分，將傳喚車上其餘4人到案說明釐清案情。



