玩命博流量！鏡頭君拍夏威夷火山噴發 驚見2網紅闖禁區

為了博取網路流量，部分網紅竟然不惜玩命。許多民眾習慣透過直播鏡頭欣賞世界各地的美景，近期夏威夷基拉韋亞火山不斷噴發，火紅熔岩向上噴射高度達30公尺，景象相當壯觀。然而，正當觀眾透過鏡頭連線觀賞時，畫面右方竟出現驚人一幕：有兩名網紅擅闖管制禁區，在距離上千度高溫熔岩僅咫尺之遙的地方嬉戲，行徑極度危險。



根據CNN報導，該處直播鏡頭位於哈雷馬烏烏火山口西北邊緣的禁止進入區。畫面中一名戴著鴨舌帽的男子無視禁令，竟在上千度的岩漿附近，彎腰對著鏡頭比出夏威夷著名的「沙卡手勢」，並與同伴不斷在鏡頭前徘徊。架設該設備的媒體公司負責人路易斯．埃托雷直言，這些人之所以如此冒險，完全是為了吸引點擊率與關注度，試圖讓自己成為眾人矚目的焦點。

媒體公司原本在火山口設置鏡頭，是為了追蹤火山動向並將珍貴影像傳送至全世界，沒想到竟淪為部分網紅追求流量的舞台。埃托雷指出，這類違規情況日益頻繁，光是過去一年，該區域就記錄到9名擅闖者；網路上更充斥著數十甚至數百個來自禁區的影片和照片，顯示為了成名而無視法規的現象已相當氾濫。



擅闖禁區的代價極高，今年6月，一名來自波士頓的30歲男子為了入鏡，在未攜帶手電筒的情況下摸黑行動，不慎摔落10公尺深的山谷，險些喪命。此外，火山口另一側的鏡頭曾在12月的噴發中直接遭熔岩噴泉掩埋；若當時這些人正好在鏡頭前逗留，後果恐怕不堪設想。這些案例再再警示，切勿為了網路流量而拿寶貴生命開玩笑。

